Цього вони не повинні знати: 5 видів інформації, яку небезпечно довіряти ШІ

ChatGPT, Gemini, Claude та інші ШІ-чат-боти допомагають писати тексти, шукати ідеї, розбиратися в документах та вирішувати повсякденні завдання. Але звичка докладно описувати свою ситуацію або завантажувати файли може спричинити проблеми з конфіденційністю.

Під час роботи з ШІ-чат-ботами важливо не розкривати зайву особисту інформацію. Фото: Edar / Pixabay

Експерти радять не передавати ШІ деякі категорії інформації, навіть якщо здається, що це значно спростить роботу.

Персональні дані. ПІБ, домашня адреса, номер телефону, паспортні дані та інші відомості, що дозволяють встановити особу, краще не надсилати без необхідності. Це стосується й документів: перед завантаженням резюме, заяви чи іншого файлу варто видалити зайві ідентифікатори.

Інтимні подробиці Спілкування з чат-ботом може бути дуже особистим, особливо коли він відповідає спокійно і підтримує тривалий діалог. Однак не варто перетворювати ШІ на сховище подробиць про своє інтимне життя, відносини, поведінку та інші чутливі обставини.

Медична інформація. ШІ здатний пояснити медичні терміни або допомогти сформулювати питання для лікаря, але для цього не обов'язково повідомляти йому всі персональні дані про здоров'я. Історії хвороби, медичні документи та інші чутливі відомості краще не розкривати без потреби.

Робочі таємниці. Внутрішні документи, інформація про клієнтів, вихідний код, комерційні дані та матеріали, захищені угодою про нерозголошення, не слід завантажувати у публічні ШІ-сервіси. Така обережність важлива для захисту компанії та дотримання договірних зобов'язань.

Фінансові відомості. Номери банківських рахунків та карт, податкові документи, дані про інвестиції, зарплату та доходи також відносяться до інформації, якої не варто ділитися з чат-ботами. Для отримання відповіді часто достатньо описати ситуацію загалом, не розкриваючи конкретні реквізити.

Якщо чутливі дані вже опинилися в ШІ-чаті, фахівці рекомендують видалити відповідну розмову та перевірити налаштування конфіденційності сервісу, що використовується. Надалі безпечніше замінювати реальні імена та номери умовними позначеннями, а із документів, що завантажуються, заздалегідь прибирати інформацію, яка дозволяє ідентифікувати людину.

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