Этого они знать не должны: 5 видов информации, которую опасно доверять ИИ

ChatGPT, Gemini, Claude и другие ИИ-чат-боты помогают писать тексты, искать идеи, разбираться в документах и решать повседневные задачи. Но привычка подробно описывать свою ситуацию или загружать файлы может обернуться проблемами с конфиденциальностью.

При работе с ИИ-чат-ботами важно не раскрывать лишнюю личную информацию. Фото: Edar / Pixabay

Эксперты советуют не передавать ИИ некоторые категории информации, даже если кажется, что это значительно упростит работу.

Персональные данные. ФИО, домашний адрес, номер телефона, паспортные данные и другие сведения, позволяющие установить личность, лучше не отправлять без необходимости. Это касается и документов: перед загрузкой резюме, заявления или другого файла стоит удалить из него лишние идентификаторы.

Интимные подробности. Общение с чат-ботом может казаться очень личным, особенно когда он отвечает спокойно и поддерживает продолжительный диалог. Однако не стоит превращать ИИ в хранилище подробностей о своей интимной жизни, отношениях, поведении и других чувствительных обстоятельствах.

Медицинская информация. ИИ способен объяснить медицинские термины или помочь сформулировать вопросы для врача, но для этого не обязательно сообщать ему все персональные данные о здоровье. Истории болезни, медицинские документы и другие чувствительные сведения лучше не раскрывать без необходимости.

Рабочие секреты. Внутренние документы, информация о клиентах, исходный код, коммерческие данные и материалы, защищённые соглашением о неразглашении, не следует загружать в публичные ИИ-сервисы. Такая осторожность важна не только для защиты компании, но и для соблюдения договорных обязательств.

Финансовые сведения. Номера банковских счетов и карт, налоговые документы, данные об инвестициях, зарплате и доходах также относятся к информации, которой не стоит делиться с чат-ботами. Для получения ответа часто достаточно описать ситуацию в общих чертах, не раскрывая конкретные реквизиты.

Если чувствительные данные уже оказались в ИИ-чате, специалисты рекомендуют удалить соответствующий разговор и проверить настройки конфиденциальности используемого сервиса. В дальнейшем безопаснее заменять реальные имена и номера условными обозначениями, а из загружаемых документов заранее убирать информацию, которая позволяет идентифицировать человека.

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