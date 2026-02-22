logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech технології Через яке спілкування чат-боти «тупішають»: увага всім користувачам
commentss НОВИНИ Всі новини

Через яке спілкування чат-боти «тупішають»: увага всім користувачам

Спільне дослідження Microsoft і Salesforce показало, що під час тривалих діалогів чат-боти дедалі частіше помиляються та генерують більше «галюцинацій»

22 лютого 2026, 02:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Компанії Microsoft та Salesforce провели спільне дослідження, у межах якого проаналізували понад 200 тисяч діалогів із провідними мовними моделями — зокрема GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7 Sonnet, а також "міркувальними" моделями на кшталт o3 та DeepSeek R1.

Через яке спілкування чат-боти «тупішають»: увага всім користувачам

Спілкування з чат-ботом

Результати показали, що ефективність моделей у першому запиті може сягати 90%, однак у межах тривалого діалогу цей показник падає до 65%. Водночас рівень помилок і так званих "галюцинацій" зростає на 112%.

Дослідники також зафіксували, що відповіді моделей у довгих чатах стають довшими — у середньому на 20–300%.

Серед основних причин такого явища називають:

• модель намагається сформувати відповідь ще до повного розуміння контексту;

• початкова помилка може використовуватися як "база" для подальших відповідей;

• у довгих відповідях накопичуються припущення, які стають частиною контексту розмови.

Поки розробники працюють над вирішенням цієї проблеми, дослідники радять користувачам дотримуватися простого принципу: для нового завдання краще створювати новий чат, а не продовжувати старий діалог.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з’явилася платформа RentAHuman.ai, яка дозволяє агентам штучного інтелекту напряму наймати реальних людей для виконання завдань, недоступних для цифрових систем. Розробники називають сервіс "фізичним рівнем ШІ".
Навіть найсучасніший штучний інтелект не має тіла. Він не може забрати посилку, сходити на подію, оглянути нерухомість чи перевірити щось на місці. Саме для цього створили платформу RentAHuman.ai. Це майданчик, де алгоритм через API або MCP-протокол може знайти, забронювати й оплатити роботу людини як інструмент.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/microsoft-research-salesforce-ai-chatbot-study
Теги:

Новини

Всі новини