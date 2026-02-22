Через какое общение чат-боты «тупеют»: внимание всем пользователям

Компании Microsoft и Salesforce провели совместное исследование, в рамках которого проанализировали более 200 тысяч диалогов с ведущими языковыми моделями — в частности GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7 Sonnet, а также "размышляющими" моделями типа o3 и DeepSeek R1.

Общение с чат-ботом

Результаты показали, что эффективность моделей в первом запросе может достигать 90%, однако в рамках продолжительного диалога этот показатель падает до 65%. В то же время уровень ошибок и так называемых галлюцинаций растет на 112%.

Исследователи также зафиксировали, что ответы моделей в длинных чатах становятся длиннее – в среднем на 20–300%.

Среди основных причин такого явления называют:

• модель пытается сформировать ответ еще до полного понимания контекста;

• начальная ошибка может использоваться в качестве "базы" для дальнейших ответов;

• в длинных ответах накапливаются предположения, становящиеся частью контекста разговора.

Пока разработчики работают над решением этой проблемы, исследователи советуют пользователям соблюдать простой принцип: для новой задачи лучше создавать новый чат, а не продолжать старый диалог.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что появилась платформа RentAHuman.ai, которая позволяет агентам искусственного интеллекта напрямую нанимать реальных людей для выполнения задач, недоступных для цифровых систем. Разработчики называют сервис "физическим уровнем ИИ".

Даже самый современный искусственный интеллект не имеет тела. Он не может забрать посылку, сходить на событие, осмотреть недвижимость или проверить что-нибудь на месте. Именно для этого была создана платформа RentAHuman.ai. Это площадка, где алгоритм через API или MCP протокол может найти, забронировать и оплатить работу человека как инструмент.

