ШІ почав наймати людей: як працює платформа, де штучний інтелект "орендує" людину за гроші

З’явилася платформа RentAHuman.ai, яка дозволяє агентам штучного інтелекту напряму наймати реальних людей для виконання завдань, недоступних для цифрових систем. Розробники називають сервіс "фізичним рівнем ШІ".

ШІ почав наймати людей на роботу. Фото з відкритих джерел

Навіть найсучасніший штучний інтелект не має тіла. Він не може забрати посилку, сходити на подію, оглянути нерухомість чи перевірити щось на місці. Саме для цього створили платформу RentAHuman.ai. Це майданчик, де алгоритм через API або MCP-протокол може знайти, забронювати й оплатити роботу людини як інструмент.

Серед популярних завдань присутні: доставка товарів, вхід на сайт, дегустації в ресторанах, фотографування, участь в офлайн-зустрічах або тестування обладнання. Серед описів трапляються й іронічні запити, наприклад зробити фото з табличкою: "Штучний інтелект заплатив мені за те, щоб я тримав цю табличку".

За словами розробника платформи, у першу ніч після запуску зареєструвалися понад 130 людей, а менш ніж за 48 годин кількість доступних виконавців перевищила 10 тисяч. Наразі на ресурсі RentAHuman.ai вже зареєстровано понад 50 тисяч користувачів з різних країн, які можуть здати себе в "оренду" штучному інтелекту. Люди самі встановлюють погодинну оплату і обирають напрямки роботи.

Таким чином платформа перевертає уявлення про автоматизацію, адже цього разу не ШІ замінює людину, а людина стає "розширенням" штучного інтелекту.

