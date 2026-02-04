logo

ИИ начал нанимать людей: как работает платформа, где искусственный интеллект "арендует" человека за деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

ИИ начал нанимать людей: как работает платформа, где искусственный интеллект "арендует" человека за деньги

Появился сервис RentAHuman.ai, позволяющий искусственному интеллекту нанимать людей для физических задач

4 февраля 2026, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Появилась платформа RentAHuman.ai, позволяющая агентам искусственного интеллекта напрямую нанимать реальных людей для выполнения задач, недоступных для цифровых систем. Разработчики называют сервис "физическим уровнем ИИ".

ИИ начал нанимать людей: как работает платформа, где искусственный интеллект "арендует" человека за деньги

ИИ начал нанимать людей на работу. Фото из открытых источников

Даже самый современный искусственный интеллект не имеет тела. Он не может забрать посылку, сходить на событие, осмотреть недвижимость или проверить что-нибудь на месте. Именно для этого была создана платформа RentAHuman.ai. Это площадка, где алгоритм через API или MCP протокол может найти, забронировать и оплатить работу человека как инструмент.

Среди популярных задач присутствуют: доставка товаров, вход на сайт, дегустации в ресторанах, фотографирование, участие в офлайн-встречах или тестирование оборудования. Среди описаний встречаются и иронические запросы, например сделать фото с табличкой: "Искусственный интеллект заплатил мне за то, чтобы я держал эту табличку".

По словам разработчика платформы, в первую ночь после запуска зарегистрировались более 130 человек, а менее чем за 48 часов количество доступных исполнителей превысило 10 тысяч. В настоящее время на ресурсе RentAHuman.ai уже зарегистрировано более 50 тысяч пользователей из разных стран, которые могут сдать себя в "аренду" искусственному интеллекту. Люди сами устанавливают почасовую оплату и выбирают направления работы.

Таким образом, платформа переворачивает представление об автоматизации, ведь на этот раз не ИИ заменяет человека, а человек становится "расширением" искусственного интеллекта.

