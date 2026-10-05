Більше не потрібно йти в магазин: ChatGPT навчився показувати, як на вас виглядатиме одяг

ChatGPT отримав нову функцію, яка може змінити звичний спосіб покупок в інтернеті. Тепер користувачам не обов'язково уявляти, як виглядатиме певна річ на них: штучний інтелект може створити візуалізацію одягу або аксесуара на їхньому фото.

Жінка використовує смартфон - ілюстрація до матеріалу про нові можливості ChatGPT для онлайн-шопінгу. Фото: Pexels / Charlotte May

OpenAI запустила нові можливості для шопінгу глобально. Одна з них — віртуальна примірка, яка дозволяє завантажити селфі або фотографію в повний зріст, після чого ChatGPT покаже, який вигляд може мати вибраний предмет одягу. Функція з'являється у результатах покупок у вигляді нової кнопки Try On.

Як працює віртуальна примірка

Користувачеві не обов'язково шукати спеціальне фото людини в потрібному одязі. Достатньо додати власне зображення, а потім вибрати потрібну річ серед результатів пошуку. Крім того, ChatGPT дозволяє завантажити фотографію самого одягу — наприклад, скриншот із сайту — і попросити показати його на собі.

За словами OpenAI, нові можливості працюють на основі моделі ChatGPT Images 2.5. Компанія заявляє, що вона краще відтворює освітлення та текстури, точніше виконує інструкції під час редагування зображень і швидше генерує результат.

Що ще зможе ChatGPT

Окрім віртуальної примірки, у ChatGPT з'явилася функція Favorites. Вона дозволяє зберігати цікаві товари в бібліотеці застосунку, щоб повернутися до них пізніше. Там само зберігатимуться створені зображення з віртуальною приміркою.

Шопінг за допомогою ChatGPT на цьому не обмежується. Користувач може описати бажаний стиль і попросити штучний інтелект підібрати речі для створення образу. Також можна завантажити фотографію вбрання знаменитості та попросити знайти предмети одягу, які вона носить, якщо вони доступні для придбання.

Водночас ChatGPT не став першим сервісом із такою можливістю: віртуальну примірку раніше запустив Google. Тому тепер штучному інтелекту OpenAI доведеться конкурувати за увагу користувачів, які шукають одяг і хочуть оцінити його ще до покупки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що ШІ може створювати фальшиві інтимні фото: суд США несподівано заблокував заборону