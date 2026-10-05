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Больше не нужно идти в магазин: ChatGPT научился показывать, как на вас будет выглядеть одежда

Пользователи могут загрузить свое фото и увидеть, как на них будет выглядеть выбранная вещь

5 октября 2026, 12:30
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Сергій Кречмаровський

ChatGPT получил новую функцию, которая может изменить обычный способ покупок в интернете. Теперь пользователям не обязательно представлять, как выглядит определенная вещь на них: искусственный интеллект может создать визуализацию одежды или аксессуара на их фото.

Больше не нужно идти в магазин: ChatGPT научился показывать, как на вас будет выглядеть одежда

Женщина использует смартфон - иллюстрация к материалу о новых возможностях ChatGPT для онлайн-шопинга. Фото: Pexels / Charlotte May

OpenAI запустила новые возможности для шопинга глобально. Одна из них – виртуальная примерка, позволяющая загрузить селфи или фотографию в полный рост, после чего ChatGPT покажет, как может выглядеть выбранный предмет одежды. Функция появляется в результатах покупок посредством новой кнопки Try On.

Как работает виртуальная примерка

Пользователю не обязательно искать специальное фото человека в нужной одежде. Достаточно добавить собственное изображение, а затем выбрать нужную вещь из результатов поиска. Кроме того, ChatGPT позволяет загрузить фотографию самой одежды – например, скриншот с сайта – и попросить показать ее на себе.

По словам OpenAI, новые возможности работают на основе модели ChatGPT Images 2.5. Компания заявляет, что она лучше воспроизводит освещение и текстуры, точнее выполняет инструкции при редактировании изображений и генерирует результат.

Что еще сможет ChatGPT

Кроме виртуальной примерки, у ChatGPT появилась функция Favorites. Она позволяет хранить интересные товары в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позже. Там же будут сохраняться созданные изображения с виртуальной примеркой.

Шопинг с помощью ChatGPT на этом не ограничивается. Пользователь может описать желаемый стиль и попросить искусственный интеллект подобрать вещи для создания образа. Также можно загрузить фотографию наряда знаменитости и попросить найти предметы одежды, которые она носит, если они доступны для покупки.

В то же время ChatGPT не стал первым сервисом с такой возможностью: виртуальную примерку раньше запустил Google. Поэтому теперь искусственному интеллекту OpenAI придется конкурировать за внимание пользователей, которые ищут одежду и хотят оценить ее еще до покупки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ИИ может создавать фальшивые интимные фото: суд США неожиданно заблокировал запрет



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Источник: https://techcrunch.com/2026/10/01/chatgpt-can-now-virtually-try-on-clothes-for-you/
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