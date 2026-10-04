ШІ може створювати фальшиві інтимні фото: суд США несподівано заблокував заборону

Федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував закон штату Міннесота, який забороняє створення за допомогою штучного інтелекту реалістичних фальшивих оголених зображень людей. Рішення стало новим поворотом у суперечці навколо генеративного ШІ та меж допустимого використання таких технологій.

Суд США тимчасово заблокував дію закону Міннесоти щодо ШІ-зображень. Фото: succo / pixabay

Закон і позов xAI

Закон Міннесоти набув чинності 1 серпня 2026 року. Він передбачає відповідальність за створення та поширення реалістичних інтимних зображень, зроблених без згоди людини. Прихильники документа вважають, що такі норми необхідні для захисту людей від цифрових підробок і зловживань із використанням ШІ.

Компанія xAI, яка розробляє чат-бот Grok, оскаржила закон у суді. Позов було подано ще 27 липня. Представники компанії заявляють, що документ може порушувати гарантоване Конституцією США право на свободу слова.

Чому суд заблокував заборону

Апеляційний суд наразі не скасував закон остаточно. Його дію лише призупинили на час подальшого розгляду справи. Таким чином, остаточне рішення щодо законності обмежень ще попереду.

Суперечка особливо актуальна через розвиток інструментів, здатних створювати реалістичні зображення людей. xAI стверджує, що Grok Imagine має обмеження для створення сексуалізованих зображень реальних людей. Водночас компанія вже почала подавати позови проти користувачів, які, за її словами, намагаються обходити ці обмеження.

Влада Міннесоти наполягає, що закон потрібен для боротьби з небезпечним контентом, зокрема матеріалами сексуального насильства над дітьми. Тепер питання про те, де саме має проходити межа між свободою слова та захистом людей від зловживань ШІ, вирішуватимуть суди.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що телефони зникнуть до 2035 року: 3 технології, які повністю замінять смартфон