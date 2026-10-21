Земля отримала загадковий сигнал із глибин космосу: що кажуть вчені

Астрономи зафіксували один з найдальших швидких радіоспалахів за всю історію спостережень. Сигнал FRB 20240304B виник у епоху, коли Всесвіту було близько трьох мільярдів років. Однак головною несподіванкою стало місце його походження: джерелом виявилася не масивна зіркова система, а невелика карликова галактика з активним зіркоутворенням. Про відкриття пише Science.

Космос. Фото: з відкритих джерел

Радіоспалах виявили в березні 2024 року за допомогою південноафриканського радіотелескопа MeerKAT. Імпульс тривав лише тисячну частку секунди, тому встановити його джерело виявилося непросто. Наземні телескопи не допомогли знайти галактику-господарку, і дослідники звернулися до космічного телескопа James Webb, здатного вловлювати слабке інфрачервоне випромінювання.

Результат здивував команду. За словами провідного автора дослідження, радіоастронома Маніші Калеб із Сіднейського університету, вчені очікували побачити велику, добре сформовану галактику. Замість неї вони виявили набагато більш компактну систему, маса якої приблизно в тисячу разів менша від початкових очікувань. Близько 90% її зіркової маси сформувалося протягом останніх 30 мільйонів років.

Такий молодий вік галактики посилює гіпотезу про те, що спалах породив магнетар — нейтронна зірка з надзвичайно потужним магнітним полем. Ці об'єкти здатні звільняти колосальну енергію за дуже короткий час. Альтернативна версія передбачає зіткнення двох нейтронних зірок, проте вона гірше узгоджується з характеристиками молодої галактики.

Швидкі радіоспалахи залишаються однією із загадок астрофізики: з моменту виявлення першого подібного сигналу в 2007 році вчені так і не встановили єдиного механізму їх виникнення.

Але значення відкриття не обмежується пошуком джерела. По дорозі до Землі радіосигнал взаємодіяв із газом між галактиками, а зміни його частот допомогли дослідити космічне середовище. Вчені також виявили сліди взаємодії зі скупченням Діви.

Астрономи сподіваються, що виявлення такого далекого спалаху дозволить цілеспрямовано шукати інші сигнали з раннього Всесвіту і наблизитися до розгадки їхнього походження.

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