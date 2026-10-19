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Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее, чем считалось ранее: настораживающее заявление ученых

Солнце способно разрушить привычный порядок орбит раньше, чем предполагали ученые

19 октября 2026, 17:20
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Кравцев Сергей

Солнечная система в далеком будущем может оказаться гораздо менее стабильной, чем считалось ранее. Согласно исследованию, о котором сообщает ScienceAlert, потеря массы Солнцем на завершающем этапе его существования способна спровоцировать масштабные изменения орбит планет.

Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее, чем считалось ранее: настораживающее заявление ученых

Солнечная система. Фото: из открытых источников

Примерно через шесть миллиардов лет Солнце начнет проходить поздние стадии эволюции, сбрасывая внешние оболочки, а затем превратится в белого карлика. Ранее ученые полагали, что после этого внешние планеты смогут сохранять устойчивые орбиты еще миллиарды лет.

Однако астрофизики Константин Батыгин и Джим Фуллер из Калифорнийского технологического института вместе с Фредом Адамсом из Мичиганского университета предложили другой сценарий. По их расчетам, Солнце может терять массу не равномерно, а отдельными мощными импульсами. Каждый такой выброс будет менять гравитационные условия в системе.

Исследователи проверили разные варианты развития событий с помощью компьютерного моделирования. В 37 из 48 симуляций наиболее реалистичной группы внешние планеты начинали неожиданно пересекать орбиты друг друга.

Последствия могут оказаться драматическими. Уран и Нептун способны поменяться местами или приблизиться к орбите Юпитера. Сатурн в некоторых сценариях может вообще покинуть Солнечную систему.

Согласно результатам моделирования, в 90% рассмотренных сценариев система теряла устойчивость в течение трех миллиардов лет после превращения Солнца в белого карлика.

Батыгин подчеркнул, что именно переход от плавной потери массы к отдельным событиям выброса вещества меняет картину будущего. Авторы считают, что результаты важны не только для понимания судьбы нашей системы. Поскольку большинство звезд заканчивает существование подобным образом, аналогичные процессы могут происходить и вокруг других звезд Млечного Пути.

При этом речь идет о далеком будущем, а не об угрозе для человечества в обозримые сроки. Исследование предлагает пересмотреть прежние представления о том, насколько долго планетные системы способны сохранять устойчивость после старения своей звезды.

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Источник: https://www.sciencealert.com/our-solar-system-may-be-destroyed-100-times-faster-than-we-thought
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