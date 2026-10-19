Сонячна система загине в 100 разів швидше, ніж вважалося раніше: насторожуюча заява вчених

Сонячна система в далекому майбутньому може виявитися набагато менш стабільною, ніж раніше. Згідно з дослідженням, про яке повідомляє ScienceAlert, втрата маси Сонцем на завершальному етапі його існування здатна спровокувати масштабні зміни орбіт планет.

Сонячна система. Фото: з відкритих джерел

Приблизно через шість мільярдів років Сонце почне проходити пізні стадії еволюції, скидаючи зовнішні оболонки, а потім перетвориться на білого карлика. Раніше вчені вважали, що після цього зовнішні планети можуть зберігати стійкі орбіти ще мільярди років.

Проте астрофізики Костянтин Батигін та Джим Фуллер із Каліфорнійського технологічного інституту разом із Фредом Адамсом із Мічиганського університету запропонували інший сценарій. За розрахунками, Сонце може втрачати масу не рівномірно, а окремими потужними імпульсами. Кожен такий викид змінюватиме гравітаційні умови у системі.

Дослідники перевірили різні варіанти розвитку подій за допомогою комп'ютерного моделювання. У 37 із 48 симуляцій найбільш реалістичної групи зовнішні планети починали несподівано перетинати орбіти одна одну.

Наслідки можуть стати драматичними. Уран і Нептун здатні помінятись місцями або наблизитися до орбіти Юпітера. Сатурн у деяких сценаріях може взагалі залишити Сонячну систему.

Згідно з результатами моделювання, у 90% розглянутих сценаріїв система втрачала стійкість протягом трьох мільярдів років після перетворення Сонця на білого карлика.

Батигін наголосив, що саме перехід від плавної втрати маси до окремих подій викиду речовини змінює картину майбутнього. Автори вважають, що результати є важливими не тільки для розуміння долі нашої системи. Оскільки більшість зірок закінчує існування подібним чином, аналогічні процеси можуть відбуватися і навколо інших зірок Чумацького Шляху.

При цьому йдеться про далеке майбутнє, а не про загрозу для людства в найближчий термін. Дослідження пропонує переглянути попередні уявлення про те, наскільки довго планетні системи здатні зберігати стійкість після старіння своєї зірки.

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