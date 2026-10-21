Земля получила загадочный сигнал из глубин космоса: что говорят ученые

Астрономы зафиксировали одну из самых далеких быстрых радиовспышек за всю историю наблюдений. Сигнал FRB 20240304B возник в эпоху, когда Вселенной было около трех миллиардов лет. Однако главной неожиданностью стало место его происхождения: источником оказалась не массивная звездная система, а небольшая карликовая галактика с активным звездообразованием. Об открытии пишет Science.

Космос. Фото: из открытых источников

Радиовспышку обнаружили в марте 2024 года с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT. Импульс продолжался лишь тысячную долю секунды, поэтому установить его источник оказалось непросто. Наземные телескопы не помогли найти галактику-хозяйку, и исследователи обратились к космическому телескопу James Webb, способному улавливать слабое инфракрасное излучение.

Результат удивил команду. По словам ведущего автора исследования, радиоастронома Маниши Калеб из Сиднейского университета, ученые ожидали увидеть крупную, хорошо сформированную галактику. Вместо нее они обнаружили гораздо более компактную систему, масса которой примерно в тысячу раз меньше первоначальных ожиданий. Около 90% ее звездной массы сформировалось за последние 30 миллионов лет.

Такой молодой возраст галактики усиливает гипотезу о том, что вспышку породил магнетар – нейтронная звезда с чрезвычайно мощным магнитным полем. Эти объекты способны высвобождать колоссальную энергию за очень короткое время. Альтернативная версия предполагает столкновение двух нейтронных звезд, однако она хуже согласуется с характеристиками молодой галактики.

Быстрые радиовспышки остаются одной из загадок астрофизики: с момента обнаружения первого подобного сигнала в 2007 году ученые так и не установили единственный механизм их возникновения.

Но значение открытия не ограничивается поиском источника. По пути к Земле радиосигнал взаимодействовал с газом между галактиками, а изменения его частот помогли исследовать космическую среду. Ученые также выявили следы взаимодействия со скоплением Девы.

Астрономы надеются, что обнаружение столь далекой вспышки позволит целенаправленно искать другие сигналы из ранней Вселенной и приблизиться к разгадке их происхождения.

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