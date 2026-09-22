Яка дата першої висадки людини на Марс: коли людина полетить на Червону планету

12 квітня 1961 року український конструктор Сергій Корольов вперше відправив людину в космосі. Вісім років потому людство здійснило ще один історичний крок — 20 липня 1969 року Ніл Армстронг ступив на поверхню Місяця. Тепер головним символом наступного етапу космічних досліджень може стати Марс. Але коли ж саме людина вперше висадиться на Червоній планеті? Портал "Коментарі" поставив це питання трьом популярним моделям штучного інтелекту GPT, Gemini та Claude.

Коли людина ступить на Марс. Фото з відкритих джерел

Коли людина ступить на Марс: ChatGPT прогнозує 2040 рік

Мій прогноз: перша людина ступить на Марс у 2040 році. Найімовірніше, це станеться в межах масштабної міжнародної або приватної космічної програми. До кінця 2030-х людство може відпрацювати необхідні технології, зокрема тривалі польоти, посадку та повернення екіпажу. Якщо виникнуть технічні чи фінансові затримки, місію можуть перенести на 2040-ві.

Прогноз Gemini: перша людина на Марсі у 2039 році

Людина вперше ступить на поверхню Марса у 2039 році. Поточна програма NASA "Артеміда" передбачає висадку на Місяць наприкінці 2020-х, що є необхідним майданчиком для тестування технологій. SpaceX декларує значно амбітніші терміни, проте ключові бар'єри — захист від космічної радіації, автономні системи життєзабезпечення та вікна підходу планет — посунуть реальний пілотований політ на кінець 2030-х років.

Коли людина полетить на Марс: прогноз Claude на 2031 рік

Мій прогноз — це станеться у 2031 році. Саме на цей період SpaceX таргетує першу пілотовану місію на Марс із кораблем Starship, і темпи розвитку програми поки що відповідають цьому плану. NASA також орієнтується на початок 2030-х, що створює своєрідну "гонку" між держструктурами та приватним сектором. Якщо не буде критичних технічних збоїв або фінансових криз — перша людина на Марсі з'явиться саме в цьому десятилітті, і 2031-й виглядає найреалістичнішою датою.

Коли людина буде на Марсі

Отже, три моделі ШІ назвали 2031, 2039 та 2040 роки. Різниця майже у десятиліття показує головне: точної дати першої висадки людини на Марс сьогодні не знає ніхто.

Якщо обирати один орієнтир виключно серед цих прогнозів, можна назвати роки між 2030 та 2040, як умовну середню оцінку, але це не науковий прогноз і не офіційна дата місії. Реальний момент висадки залежатиме від того, наскільки швидко будуть вирішені технологічні та безпекові проблеми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені на Землі знайшли космічного "гостя" з Марса віком 1,27 млрд років.