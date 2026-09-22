Какая дата первой высадки человека на Марс: когда человек полетит на Красную планету

12 апреля 1961 украинский конструктор Сергей Королев впервые отправил человека в космосе. Восемь лет спустя человечество предприняло еще один исторический шаг – 20 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Теперь главным символом следующего этапа космических исследований может стать Марс. Но когда именно человек впервые высадится на Красной планете? Портал "Комментарии" задал этот вопрос трем популярным моделям искусственного интеллекта GPT, Gemini и Claude.

Когда человек ступит на Марс. Фото из открытых источников

Когда человек ступит на Марс: ChatGPT прогнозирует 2040 год

Мой прогноз: первый человек ступит на Марс в 2040 году. Скорее всего, это произойдет в рамках масштабной международной или частной космической программы. До конца 2030-х человечество может отработать необходимые технологии, в том числе длительные полеты, посадку и возвращение экипажа. Если возникнут технические или финансовые задержки, миссию могут перенести на 2040-е.

Прогноз Gemini: первый человек на Марсе в 2039 году

Человек впервые ступит на поверхность Марса в 2039 году. Текущая программа NASA "Артемида" предусматривает высадку на Луну в конце 2020-х, являющуюся необходимой площадкой для тестирования технологий. SpaceX декларирует более амбициозные сроки, однако ключевые барьеры – защита от космической радиации, автономные системы жизнеобеспечения и окна подхода планет – сдвинут реальный пилотируемый полет на конец 2030-х годов.

Когда человек полетит на Марс: прогноз Claude на 2031 год.

Мой прогноз – это произойдет в 2031 году. Именно в этот период SpaceX таргетирует первую пилотируемую миссию на Марс с кораблем Starship, и темпы развития программы пока соответствуют этому плану. NASA также ориентируется на начало 2030-х, что создает своеобразную "гонку" между госструктурами и частным сектором. Если не будет критических технических сбоев или финансовых кризисов – первый человек на Марсе появится именно в этом десятилетии, и 2031-й выглядит самой реалистичной датой.

Когда человек будет на Марсе

Итак, три модели ИИ назвали 2031, 2039 и 2040 годы. Разница почти в десятилетие показывает главное: точной даты первой высадки человека на Марс сегодня никто не знает.

Если выбирать один ориентир исключительно среди этих прогнозов, можно назвать годы между 2030 и 2040 как условную среднюю оценку, но это не научный прогноз и не официальная дата миссии. Реальный момент высадки будет зависеть от того, насколько быстро будут решены технологические и безопасные проблемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые на Земле обнаружили космического "гостя" с Марса в возрасте 1,27 млрд лет.