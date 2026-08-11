Вчені на Землі знайшли космічного "гостя" з Марса віком 1,27 млрд років

Вчені встановили точний вік марсіанського метеорита NWA 13441, знайденого в Північній Африці. Виявилося, що камінь сформувався приблизно 1,27 мільярда років тому. Його незвичайний хімічний склад може дати дослідникам нові підказки про геологічне минуле Марса та ранню історію Сонячної системи.

Марс. Фото з відкритих джерел

Дослідження науковців опубліковано в журналі Geochimica et Cosmochimica Acta вказує, що NWA 13441 є особливо цінним зразком, адже більшість відомих марсіанських магматичних метеоритів значно молодші.

Загалом на Землі виявили близько 400 метеоритів, походження яких пов’язують із Марсом. Переважно це шерготтіти віком до 600 мільйонів років. Однак існують окремі зразки віком близько 2,4 мільярда років. Через це проміжок між цими періодами досі залишався недостатньо вивченим.

NWA 13441 частково заповнює цю прогалину. Аналіз показав не лише його вік, а й незвичайний ізотопний склад неодиму. У метеориті виявили сім ізотопів цього елемента, співвідношення яких нагадує склад хондритів — первісних каменів, що сформувалися приблизно 4,56 мільярда років тому разом з ранньою Сонячною системою.

Такого хімічного поєднання раніше в марсіанських метеоритах не фіксували. На думку дослідників, це може свідчити про те, що в надрах Марса збереглася ділянка первісної речовини, яка протягом мільярдів років не зазнала значних змін.

Вчені вважають, що зразок може допомогти краще зрозуміти вулканічну та магматичну активність Марса в період, про який досі відомо відносно мало. Особливість Червоної планети полягає і в тому, що на ній немає сучасної тектоніки плит, подібної до земної. Тому давні геологічні структури могли зберегтися значно краще. Дослідники сподіваються, що вивчення NWA 13441 допоможе відтворити процеси, які відбувалися під час формування Марса та на ранніх етапах існування Сонячної системи.

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