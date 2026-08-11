Ученые на Земле нашли космического "гостя" с Марса, возраст которого 1,27 млрд лет

Ученые установили точный возраст марсианского метеорита NWA 13441, обнаруженного в Северной Африке. Оказалось, что камень сформировался примерно 1,27 млрд лет назад. Его необычный химический состав может дать исследователям новые подсказки о геологическом прошлом Марса и ранней истории Солнечной системы.

Марс. Фото из открытых источников

Исследование ученых опубликовано в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta указывает, что NWA 13441 является особенно ценным образцом, ведь большинство известных марсианских магматических метеоритов значительно моложе.

Всего на Земле было обнаружено около 400 метеоритов, происхождение которых связывают с Марсом. Преимущественно это шерготеть в возрасте до 600 миллионов лет. Однако существуют отдельные образцы в возрасте около 2,4 миллиарда лет. Поэтому промежуток между этими периодами до сих пор оставался недостаточно изученным.

NWA 13441 частично восполняет этот пробел. Анализ показал не только его возраст, но и необычный изотопный состав неодима. В метеорите обнаружили семь изотопов этого элемента, соотношение которых напоминает состав хондритов – первобытных камней, сформировавшихся примерно 4,56 миллиарда лет назад вместе с ранней Солнечной системой.

Такое химическое сочетание ранее в марсианских метеоритах не фиксировали. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что в недрах Марса сохранился участок первоначального вещества, который в течение миллиардов лет не претерпел значительных изменений.

Ученые считают, что образец может помочь лучше понять вулканическую и магматическую активность Марса в период, о котором до сих пор известно относительно мало. Особенность Красной планеты состоит и в том, что на ней нет современной тектоники плит, похожей на земную. Поэтому древние геологические структуры могли сохраниться гораздо лучше. Исследователи надеются, что изучение NWA 13441 поможет воспроизвести процессы, происходившие при формировании Марса и на ранних этапах существования Солнечной системы.

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