Вже виходить за межі норми: «Серцебиття» Землі дає збої
Вже виходить за межі норми: «Серцебиття» Землі дає збої

У лютому 2026 року моніторингові станції зафіксували підвищену активність резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань Землі

21 лютого 2026, 20:27
Автор:
Ткачова Марія

Упродовж лютого 2026 року частина моніторингових систем зафіксувала підвищену активність так званого Резонансу Шумана — природних електромагнітних хвиль, які виникають у просторі між поверхнею Землі та іоносферою.

Вже виходить за межі норми: «Серцебиття» Землі дає збої

Сплески резонансу Шумана

Базова частота цього явища становить близько 7,83 Гц. Вона формується внаслідок грозової активності по всій планеті. Час від часу рівень активності може зростати — зазвичай під час потужних сонячних спалахів і геомагнітних бур.

Фахівці пояснюють, що такі сплески не є унікальними — подібні явища фіксувалися й раніше під час періодів підвищеної сонячної активності.

У соціальних мережах з’явилися припущення про можливий вплив резонансу на самопочуття людей — зокрема, йдеться про безсоння, шум у вухах або проблеми з концентрацією. Водночас наукових доказів прямого причинно-наслідкового зв’язку між цими електромагнітними хвилями та станом здоров’я людини наразі немає.

Медики наголошують, що подібні симптоми можуть бути пов’язані зі стресом, перевтомою, змінами атмосферного тиску або впливом геомагнітних бур.

Вчені зазначають: резонанс Шумана — це природне фізичне явище, а його коливання є частиною динамічних процесів у системі Земля–іоносфера.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову футуристичну ідею — побудувати на Місяці завод для виробництва супутників зі штучним інтелектом, а запускати їх у космос за допомогою спеціальної "мас-драйвер" катапульти. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела серед співробітників компанії xAI.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15575003/Mysterious-spikes-Earths-heartbeat-scrambling-human-brains-eerie-high-pitched-ringing.html
