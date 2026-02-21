Вже виходить за межі норми: «Серцебиття» Землі дає збої

Упродовж лютого 2026 року частина моніторингових систем зафіксувала підвищену активність так званого Резонансу Шумана — природних електромагнітних хвиль, які виникають у просторі між поверхнею Землі та іоносферою.

Сплески резонансу Шумана

Базова частота цього явища становить близько 7,83 Гц. Вона формується внаслідок грозової активності по всій планеті. Час від часу рівень активності може зростати — зазвичай під час потужних сонячних спалахів і геомагнітних бур.

Фахівці пояснюють, що такі сплески не є унікальними — подібні явища фіксувалися й раніше під час періодів підвищеної сонячної активності.

У соціальних мережах з’явилися припущення про можливий вплив резонансу на самопочуття людей — зокрема, йдеться про безсоння, шум у вухах або проблеми з концентрацією. Водночас наукових доказів прямого причинно-наслідкового зв’язку між цими електромагнітними хвилями та станом здоров’я людини наразі немає.

Медики наголошують, що подібні симптоми можуть бути пов’язані зі стресом, перевтомою, змінами атмосферного тиску або впливом геомагнітних бур.

Вчені зазначають: резонанс Шумана — це природне фізичне явище, а його коливання є частиною динамічних процесів у системі Земля–іоносфера.

