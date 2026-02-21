logo

Уже выходит за пределы нормы: «Сердцебиение» Земли дает сбои
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже выходит за пределы нормы: «Сердцебиение» Земли дает сбои

В феврале 2026 года мониторинговые станции зафиксировали повышенную активность резонанса Шумана – естественных электромагнитных колебаний Земли

21 февраля 2026, 20:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В течение февраля 2026 г. часть мониторинговых систем зафиксировала повышенную активность так называемого Резонанса Шумана — естественных электромагнитных волн, возникающих в пространстве между поверхностью Земли и ионосферой.

Уже выходит за пределы нормы: «Сердцебиение» Земли дает сбои

Всплески резонанса Шумана

Базовая частота этого явления составляет около 7,83 Гц. Она формируется в результате грозовой активности по всей планете. Иногда уровень активности может возрастать – обычно во время мощных солнечных вспышек и геомагнитных бурь.

Специалисты объясняют, что такие всплески не уникальны — подобные явления фиксировались и раньше во время периодов повышенной солнечной активности.

В социальных сетях появились предположения о возможном влиянии резонанса на самочувствие людей — в частности, речь идет о бессоннице, шуме в ушах или проблемах с концентрацией. В то же время, научных доказательств прямой причинно-следственной связи между этими электромагнитными волнами и состоянием здоровья человека пока нет.

Медики отмечают, что подобные симптомы могут быть связаны со стрессом, переутомлением, изменениями атмосферного давления или влиянием геомагнитных бурь.

Ученые отмечают: резонанс Шумана – это естественное физическое явление, а его колебания являются частью динамических процессов в системе Земля-ионосфера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканский миллиардер Илон Маск озвучил новую футуристическую идею — построить на Луне завод для производства спутников с искусственным интеллектом, а запускать их в космос с помощью специальной "масс-драйвер" катапульты. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на источники среди сотрудников компании xAI.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15575003/Mysterious-spikes-Earths-heartbeat-scrambling-human-brains-eerie-high-pitched-ringing.html
