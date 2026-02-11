logo_ukra

Головна Новини HI-tech космос У Ілона Маска зʼявився новий план
НОВИНИ

У Ілона Маска зʼявився новий план

Ілон Маск нібито запропонував співробітникам xAI амбітний план створення на Місяці виробництва супутників зі штучним інтелектом і запуску їх у космос за допомогою гігантської катапульти

11 лютого 2026, 20:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову футуристичну ідею — побудувати на Місяці завод для виробництва супутників зі штучним інтелектом, а запускати їх у космос за допомогою спеціальної "мас-драйвер" катапульти. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела серед співробітників компанії xAI.

У Ілона Маска зʼявився новий план

Маск про створення супутників на Місяці

За задумом Маска, на місячній базі створюватимуть супутники, які забезпечуватимуть величезні обчислювальні потужності для розвитку AI. Розміщення такого виробництва поза Землею дозволило б зменшити залежність від наземної інфраструктури та масштабувати обчислювальні ресурси.

Окремий елемент концепції — гігантська космічна катапульта, або mass driver. Вона має запускати супутники з поверхні Місяця без традиційних ракет. Завдяки слабшій гравітації супутника Землі це теоретично може знизити витрати на виведення вантажів у космос.

За інформацією видання, Маск називає Місяць "сходинкою" до Марса. Спочатку людство, за його баченням, створить самодостатнє місто на Місяці, потім — колонію на Марсі, а в перспективі — досліджуватиме інші зоряні системи в пошуках позаземного життя.

Офіційних заяв із детальним технічним планом поки не оприлюднено, однак ідея вкладається в загальну стратегію Маска щодо розвитку космічної інфраструктури та масштабування технологій штучного інтелекту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія змістила фокус із Марса на створення самоокупного міста на Місяці, оскільки цей проєкт можна реалізувати значно швидше.
За оцінкою Маска, повноцінні міста на Місяці можуть з’явитися менш ніж за 10 років, тоді як будівництво міста на Марсі потребуватиме понад 20 років. Ключовим фактором він називає логістику та часові вікна для запусків. За словами Маска, місії на Марс можливі лише в періоди, коли планети вирівнюються приблизно раз на 26 місяців, а переліт займає близько шести місяців. Натомість запуски до Місяця можна здійснювати кожні 10 днів, а сам переліт триває лише два дні. Це, за його словами, дозволяє значно швидше нарощувати інфраструктуру та виправляти помилки.



Джерело: https://babel.ua/news/124893-nyt-mask-hoche-buduvati-na-misyaci-zavod-shi-suputnikii-ta-kosmichnu-katapultu
