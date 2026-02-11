У Ілона Маска зʼявився новий план

Рубрики
Американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову футуристичну ідею — побудувати на Місяці завод для виробництва супутників зі штучним інтелектом, а запускати їх у космос за допомогою спеціальної "мас-драйвер" катапульти. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела серед співробітників компанії xAI.
Маск про створення супутників на Місяці
За задумом Маска, на місячній базі створюватимуть супутники, які забезпечуватимуть величезні обчислювальні потужності для розвитку AI. Розміщення такого виробництва поза Землею дозволило б зменшити залежність від наземної інфраструктури та масштабувати обчислювальні ресурси.
Окремий елемент концепції — гігантська космічна катапульта, або mass driver. Вона має запускати супутники з поверхні Місяця без традиційних ракет. Завдяки слабшій гравітації супутника Землі це теоретично може знизити витрати на виведення вантажів у космос.
За інформацією видання, Маск називає Місяць "сходинкою" до Марса. Спочатку людство, за його баченням, створить самодостатнє місто на Місяці, потім — колонію на Марсі, а в перспективі — досліджуватиме інші зоряні системи в пошуках позаземного життя.
Офіційних заяв із детальним технічним планом поки не оприлюднено, однак ідея вкладається в загальну стратегію Маска щодо розвитку космічної інфраструктури та масштабування технологій штучного інтелекту.