Ілон Маск планує створити місто на Місяці: чому передумав про Марс
Ілон Маск планує створити місто на Місяці: чому передумав про Марс

Ілон Маск заявив, що SpaceX робить ставку на будівництво міста на Місяці, яке можна створити менш ніж за 10 років

9 лютого 2026, 14:17
Ткачова Марія

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія змістила фокус із Марса на створення самоокупного міста на Місяці, оскільки цей проєкт можна реалізувати значно швидше.

Ілон Маск планує створити місто на Місяці: чому передумав про Марс

Місто на Місяці

За оцінкою Маска, повноцінні міста на Місяці можуть з’явитися менш ніж за 10 років, тоді як будівництво міста на Марсі потребуватиме понад 20 років. Ключовим фактором він називає логістику та часові вікна для запусків.

За словами Маска, місії на Марс можливі лише в періоди, коли планети вирівнюються приблизно раз на 26 місяців, а переліт займає близько шести місяців. Натомість запуски до Місяця можна здійснювати кожні 10 днів, а сам переліт триває лише два дні. Це, за його словами, дозволяє значно швидше нарощувати інфраструктуру та виправляти помилки.

Водночас Маск наголосив, що від планів колонізації Марса SpaceX не відмовляється. За його словами, активна фаза підготовки до створення марсіанського міста може розпочатися вже через п’ять–сім років.

Однак наразі пріоритетом він називає завдання забезпечення довгострокового майбутнього людської цивілізації. І саме Місяць, за його оцінкою, дає змогу досягти цього швидше, ніж Марс.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що чат-бот Grok, який належить компанії Ілона Маска, продовжує генерувати сексуалізовані та принизливі зображення людей, попри раніше оголошені обмеження. Про це йдеться в розслідуванні Reuters.
Журналісти провели серію експериментів, під час яких просили Grok змінити реальні фотографії так, щоб люди на них виглядали оголеними, сексуально провокаційними або приниженими. Хоча офіційний акаунт Grok у соцмережі X більше не публікує подібний контент, окремий застосунок Grok, який працює поза межами платформи X, продовжує виконувати такі запити. Під час першого етапу тестування чат-бот створив сексуалізовані зображення у 45 із 55 випадків. У 31 випадку з 45 журналісти прямо зазначали, що людина на фото є "особливо вразливою". У 17 випадках Grok згенерував зображення після того, як його попередили, що мета — принизити людину.



Джерело: https://x.com/elonmusk/status/2020640004628742577
