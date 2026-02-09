Илон Маск планирует создать город на Луне: почему передумал о Марсе

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что компания сместила фокус с Марса на создание самоокупающегося города на Луне, поскольку этот проект можно реализовать значительно быстрее.

Город на Луне

По оценке Маска, полноценные города на Луне могут появиться менее чем за 10 лет, тогда как строительство города на Марсе потребует более 20 лет. Ключевым фактором он называет логистику и временные окна для запуска.

По словам Маска, миссии на Марс возможны только в периоды, когда планеты выравниваются примерно раз в 26 месяцев, а перелет занимает около шести месяцев. Запуски на Луну можно осуществлять каждые 10 дней, а сам перелет длится всего два дня. Это, по его словам, позволяет быстрее наращивать инфраструктуру и исправлять ошибки.

В то же время, Маск подчеркнул, что от планов колонизации Марса SpaceX не отказывается. По его словам, активная фаза подготовки к созданию марсианского города может начаться уже через пять-семь лет.

Однако приоритетом он называет задачу обеспечения долгосрочного будущего человеческой цивилизации. И именно Луна, по ее оценке, позволяет добиться этого быстрее, чем Марс.

