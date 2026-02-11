У Илона Маска появился новый план

Американский миллиардер Илон Маск озвучил новую футуристическую идею – построить на Луне завод для производства спутников с искусственным интеллектом, а запускать их в космос с помощью специальной "масс-драйвер" катапульты. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на источники среди сотрудников компании xAI.

Маск про создание спутников на Месяце

По плану Маска, на лунной базе будут создавать спутники, которые будут обеспечивать большие вычислительные мощности для развития AI. Размещение такого производства вне Земли позволило бы уменьшить зависимость от наземной инфраструктуры и масштабировать вычислительные ресурсы.

Отдельный элемент концепции – гигантская космическая катапульта, или mass driver. Она должна запускать спутники с поверхности Луны без традиционных ракет. Благодаря более слабой гравитации спутника Земли это теоретически может снизить затраты на выведение грузов в космос.

По информации издания, Маск называет Луну "ступенькой" к Марсу. Сначала человечество, по его видению, создаст самодостаточный город на Луне, затем колонию на Марсе, а в перспективе будет исследовать другие звездные системы в поисках внеземной жизни.

Официальные заявления с детальным техническим планом пока не обнародованы, однако идея вкладывается в общую стратегию Маска по развитию космической инфраструктуры и масштабированию технологий искусственного интеллекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что компания сместила фокус с Марса на создание самоокупаемого города на Луне, поскольку этот проект можно реализовать значительно быстрее.

По оценке Маска, полноценные города на Луне могут появиться менее чем за 10 лет, тогда как строительство города на Марсе потребует более 20 лет. Ключевым фактором он называет логистику и временные окна для запуска. По словам Маска, миссии на Марс возможны только в периоды, когда планеты выравниваются примерно раз в 26 месяцев, а перелет занимает около шести месяцев. Запуски на Луну можно осуществлять каждые 10 дней, а сам перелет длится всего два дня. Это, по его словам, позволяет быстрее наращивать инфраструктуру и исправлять ошибки.

