Вони можуть знищити цілі міста: що насправді відрізняє астероїди від комет і метеорів

Астероїди, комети та метеори — не одне й те саме, хоча всі вони пов'язані з космосом. Одні є кам'янистими тілами, інші містять лід і пил, а треті ми бачимо як яскраві спалахи в небі. Розуміння різниці допомагає краще уявити, що відбувається за межами Землі.

Космічні об'єкти над нічною Землею. Фото: Pixabay

Астероїди: кам'яні мандрівники

Астероїди — це невеликі небесні тіла, що обертаються навколо Сонця. Більшість відомих астероїдів перебуває в поясі між Марсом і Юпітером. Вони складаються переважно з каменю та металів і можуть мати різні розміри. Якщо великий астероїд зіткнеться із Землею, наслідки можуть бути катастрофічними, зокрема через ударну хвилю та пожежі.

Комети: лід, пил і довгі хвости

Комети складаються з льоду, пилу та кам'янистих матеріалів. Коли вони наближаються до Сонця, то нагріваються, а лід починає переходити в газ. Навколо ядра утворюється хмара газу й пилу, а іноді з'являється помітний хвіст. Він може простягатися на мільйони кілометрів.

Метеори: світловий слід у небі

Метеор — це світлове явище, яке виникає, коли космічний уламок входить в атмосферу Землі й нагріває навколишній газ. У побуті його часто називають "падаючою зіркою", хоча до справжніх зірок він не має стосунку. Якщо частина уламка долітає до поверхні планети, її називають метеоритом.

Астероїди, комети та метеори відрізняються складом, походженням і поведінкою, але всі вони допомагають ученим краще зрозуміти історію Сонячної системи. Спостереження за навколоземними астероїдами дає змогу виявляти потенційні загрози заздалегідь і оцінювати ризик зіткнення. Водночас більшість космічних об'єктів не становить безпосередньої небезпеки для людства.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Місяць стискається вже мільйони років: вчені нарешті з'ясували, як швидко він зменшується