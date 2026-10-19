Они могут уничтожить целые города: что на самом деле отличает астероиды от комет и метеоров

Астероиды, кометы и метеоры — не одно и то же, хотя все они связаны с космосом. Одни представляют собой каменистые тела, другие содержат лед и пыль, а третьи мы видим как яркие вспышки в небе. Понимание разницы помогает лучше представить, что происходит за пределами Земли.

Космические объекты над ночной Землей. Фото: Pixabay

Астероиды: каменные странники

Астероиды — это небольшие небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца. Большинство известных астероидов находится в поясе между Марсом и Юпитером. Они состоят преимущественно из камня и металлов и могут иметь разные размеры. Если крупный астероид столкнется с Землей, последствия могут быть катастрофическими, в частности из-за ударной волны и пожаров.

Кометы: лед, пыль и длинные хвосты

Кометы состоят из льда, пыли и каменистых материалов. Когда они приближаются к Солнцу, то нагреваются, а лед начинает переходить в газ. Вокруг ядра образуется облако газа и пыли, а иногда появляется заметный хвост. Он может простираться на миллионы километров.

Метеоры: световой след в небе

Метеор — это световое явление, которое возникает, когда космический обломок входит в атмосферу Земли и нагревает окружающий газ. В быту его часто называют "падающей звездой", хотя к настоящим звездам он не имеет отношения. Если часть обломка долетает до поверхности планеты, ее называют метеоритом.

Астероиды, кометы и метеоры отличаются составом, происхождением и поведением, но все они помогают ученым лучше понять историю Солнечной системы. Наблюдения за околоземными астероидами позволяют заранее выявлять потенциальные угрозы и оценивать риск столкновения. В то же время большинство космических объектов не представляет непосредственной опасности для человечества.

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