Луна сжимается уже миллионы лет: ученые наконец выяснили, как быстро она уменьшается

Луна постепенно уменьшается в размерах, поскольку ее недра охлаждаются. Этот процесс продолжается сотни миллионов лет, и теперь ученые смогли точнее оценить его скорость. Оказалось, что даже медленное сжатие спутника оставляет заметные следы на его поверхности.

Луна постепенно уменьшается в размерах из-за охлаждения внутренних слоев, что приводит к деформации коры и появлению разломов на поверхности спутника Земли. Фото: Patricia Alexandre / Pixabay

Как быстро уменьшается Луна

Исследователи под руководством планетарного геолога Томаса Уоттерса из Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института проанализировали снимки, полученные камерой Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Этот инструмент установлен на борту орбитального аппарата NASA, который исследует Луну уже более 17 лет.

Согласно новым расчетам, за последние 400-800 миллионов лет радиус Луны уменьшился почти на 45 метров. Это соответствует примерно 6-11 сантиметрам за миллион лет. Ежегодно изменения составляют всего около 0,1 микрометра, поэтому заметить их без специальных измерений невозможно.

Почему на Луне происходят лунотрясения

Несмотря на медленность процесса, охлаждение недр вызывает деформацию лунной коры. Ученые насчитали более 10 тысяч видимых разломов на поверхности спутника. В отличие от Земли, где значительная часть сейсмической активности связана с границами тектонических плит, Луна имеет единую твердую оболочку. Поэтому разломы могут образовываться в разных ее регионах.

Распределение трещин помогает определить участки, где лунотрясения могут происходить чаще. В частности, в районах с более толстой корой наблюдается меньше разломов, поэтому они могут быть стабильнее.

Эти данные важны для планирования длительных пилотируемых миссий. Понимание сейсмической активности поможет оценивать риски и выбирать места для будущих лунных баз.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил нечто странное в космосе