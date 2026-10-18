Місяць стискається вже мільйони років: вчені нарешті з'ясували, як швидко він зменшується

Місяць поступово зменшується в розмірах, оскільки його надра охолоджуються. Цей процес триває сотні мільйонів років, а тепер науковці змогли точніше оцінити його швидкість. Виявилося, що навіть повільне стискання супутника залишає помітні сліди на його поверхні.

Місяць поступово зменшується в розмірах через охолодження внутрішніх шарів, що спричиняє деформацію кори та появу розломів на поверхні супутника Землі. Фото: Patricia Alexandre / Pixabay

Як швидко зменшується Місяць

Дослідники під керівництвом планетарного геолога Томаса Воттерса зі Смітсонівського національного музею авіації та космонавтики проаналізували знімки, отримані камерою Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Цей інструмент працює на борту орбітального апарата NASA, який досліджує Місяць понад 17 років.

За новими розрахунками, протягом останніх 400-800 мільйонів років радіус Місяця зменшився майже на 45 метрів. Це відповідає приблизно 6-11 сантиметрам за мільйон років. Щороку зміни становлять лише близько 0,1 мікрометра, тому помітити їх без спеціальних вимірювань неможливо.

Чому на Місяці виникають місяцетруси

Попри повільність процесу, охолодження надр спричиняє деформації місячної кори. Науковці нарахували понад 10 тисяч видимих розломів на поверхні супутника. На відміну від Землі, де значна частина сейсмічної активності пов'язана з межами тектонічних плит, Місяць має єдину тверду оболонку. Через це розломи можуть утворюватися в різних його регіонах.

Розподіл тріщин допомагає визначити ділянки, де місяцетруси можуть виникати частіше. Зокрема, райони з товстішою корою мають менше розломів і можуть бути стабільнішими.

Ці дані важливі для планування тривалих пілотованих місій. Розуміння сейсмічної активності допоможе оцінювати ризики та обирати місця для майбутніх місячних баз.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що телескоп "Джеймс Вебб" виявив щось дивне в космосі