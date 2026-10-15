Телескоп "Джеймс Вебб" виявив щось дивне в космосі: сигнал повторився, але джерела не видно

Астрономи виявили загадковий сигнал у невеликій ділянці неба, яку досліджували протягом десятиліть. Його зафіксував космічний телескоп "Джеймс Вебб" двічі — під час спостережень із проміжком у 88 днів. Однак на попередніх зображеннях цієї області жодного відповідного об'єкта не було видно.

Ілюстрація планетарної туманності нагадує про загадкові процеси у Всесвіті, які астрономи досліджують за допомогою космічних телескопів. Фото: NASA/ESA

Як шукали невідомі об'єкти

Дослідники під керівництвом астрофізика Мейсона Губерті перевіряли, чи можна за допомогою спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону знаходити об'єкти, яких не помітили під час звичайних спостережень. Замість наведення приладу на відомі цілі команда відкрила майже всі його мікрозатвори й шукала характерні лінії випромінювання.

Більшість сигналів вдалося пов'язати з далекими галактиками. Проте сьомий випадок виявився незвичайним: прилад зареєстрував яскраву лінію на довжині хвилі близько 1,6 мікрометра, але жодних інших ліній поруч не знайшли. Сигнал повторився в різних серіях спостережень, тож пояснити його випадковим збоєм складно.

Чотири можливі пояснення

Серед версій — далека галактика раннього Всесвіту, ближча галактика, наднова або чорна діра, що руйнує зорю. Проте кожна гіпотеза має проблеми: зокрема, сигнал мав би залишити додаткові ознаки або бути помітним на попередніх знімках.

Одна лінія не дає змоги впевнено встановити відстань до джерела: розширення Всесвіту змінює довжину хвилі світла, а без додаткових ознак складно зрозуміти, який процес його створив.

Щоб розгадати загадку, потрібні нові, чутливіші спостереження. Вони можуть допомогти знайти інші лінії випромінювання та визначити відстань і природу джерела. Дослідження опублікували в The Astrophysical Journal.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у космосі знайшли місце, де може зародитися інопланетне життя