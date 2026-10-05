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У космосі знайшли місце, де може зародитися інопланетне життя

Під крижаною корою супутника Сатурна може ховатися океан, де здатні виживати мікроорганізми. Вчені вирішили перевірити це у лабораторії

5 жовтня 2026, 16:14
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Кравцев Сергей

Пошуки позаземного життя можуть виявитися набагато ближчими до Землі, ніж прийнято вважати. Дослідники знову звернули увагу на Енцелад — один із супутників Сатурна, під крижаною поверхнею якого, ймовірно, знаходиться величезний океан.

У космосі знайшли місце, де може зародитися інопланетне життя

Космос. Фото: з відкритих джерел

Нове дослідження показало: умови, які можуть існувати на дні цього океану, потенційно підходять для деяких мікроорганізмів. Вчені провели лабораторний експеримент та спробували відтворити передбачуване середовище Енцеладу.

p align="justify"> Особливу увагу дослідники приділили археям — мікроорганізмам, здатним існувати в екстремальних умовах. У ході експерименту вони змогли адаптуватися до середовища, яке вчені вважають схожим на те, що може існувати під крижаною оболонкою супутника.

Енцелад представляє особливий інтерес через поєднання кількох факторів. На поверхні панує екстремальний холод, а вільного кисню мало. Проте під багатокілометровою крижаною корою може бути рідкий океан, але в його дні – хімічні процеси, здатні забезпечувати мікроорганізми необхідними умовами існування.

"Енцелад вважається одним із найперспективніших місць для пошуку позаземного життя", — зазначила провідний автор роботи Ванесса Хельмбрехт.

При цьому вчені наголошують: експеримент не доводить, що життя на Енцеладі існує. Він лише показує, що деякі земні мікроорганізми здатні виживати в умовах, які можуть бути близькими до тих, що існують на супутнику Сатурна.

Відповісти на головне питання людство зможе лише після безпосереднього вивчення Енцеладу. Європейське космічне агентство розглядає місію L4, яка передбачає відправлення зонда до супутника та дослідження зразків його океану. Очікується, що така місія може відбутися 2042 року.

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Джерело: https://www.independent.co.uk/space/alien-life-enceladus-saturn-extraterrestrial-b3060434.html
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