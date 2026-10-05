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В космосе нашли место, где может зародиться инопланетная жизнь

Под ледяной корой спутника Сатурна может скрываться океан, в котором способны выживать микроорганизмы. Ученые решили проверить это в лаборатории

5 октября 2026, 16:14
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Кравцев Сергей

Поиски внеземной жизни могут оказаться гораздо ближе к Земле, чем принято считать. Исследователи вновь обратили внимание на Энцелад – один из спутников Сатурна, под ледяной поверхностью которого, предположительно, находится огромный океан.

В космосе нашли место, где может зародиться инопланетная жизнь

Космос. Фото: из открытых источников

Как пишет The Independent, новое исследование показало: условия, которые могут существовать на дне этого океана, потенциально подходят для некоторых микроорганизмов. Ученые провели лабораторный эксперимент и попытались воспроизвести предполагаемую среду Энцелада.

Особое внимание исследователи уделили археям – микроорганизмам, способным существовать в экстремальных условиях. В ходе эксперимента они смогли адаптироваться к среде, которую ученые считают похожей на ту, что может существовать под ледяной оболочкой спутника.

Энцелад представляет особый интерес из-за сочетания нескольких факторов. На его поверхности царит экстремальный холод, а свободного кислорода мало. Однако под многокилометровой ледяной корой может находиться жидкий океан, а на его дне – химические процессы, способные обеспечивать микроорганизмы необходимыми условиями для существования.

"Энцелад считается одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни", — отметила ведущий автор работы Ванесса Хельмбрехт.

При этом ученые подчеркивают: эксперимент не доказывает, что жизнь на Энцеладе существует. Он лишь показывает, что некоторые земные микроорганизмы способны выживать в условиях, которые могут быть близки к тем, что существуют на спутнике Сатурна.

Ответить на главный вопрос человечество сможет только после непосредственного изучения Энцелада. Европейское космическое агентство рассматривает миссию L4, которая предполагает отправку зонда к спутнику и исследование образцов его океана. Ожидается, что такая миссия может состояться в 2042 году.

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Источник: https://www.independent.co.uk/space/alien-life-enceladus-saturn-extraterrestrial-b3060434.html
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