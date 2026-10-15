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Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил что-то странное в космосе: сигнал повторился, но источник не виден

Космический телескоп зафиксировал необычное явление в области неба, где раньше не удавалось обнаружить соответствующий объект. Ученые пытаются выяснить, что могло вызвать этот сигнал

15 октября 2026, 14:31
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Сергій Кречмаровський

Астрономы обнаружили загадочный сигнал в небольшом участке неба, исследовавшемся в течение десятилетий. Его зафиксировал космический телескоп "Джеймс Уэбб" дважды – во время наблюдений с промежутком в 88 дней. Однако на предыдущих изображениях этой области ни одного соответствующего объекта не было видно.

Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил что-то странное в космосе: сигнал повторился, но источник не виден

Иллюстрация планетарной туманности напоминает о загадочных процессах во Вселенной, которые астрономы исследуют с помощью космических телескопов. Фото: NASA/ESA


Как искали неизвестные объекты

Исследователи под руководством астрофизика Мейсона Губерти проверяли, можно ли с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона находить объекты, не замеченные во время обычных наблюдений. Вместо наведения прибора на известные цели команда открыла почти все его микрозатворы и искала характерные линии излучения.

Большинство сигналов удалось связать с дальними галактиками. Однако седьмой случай оказался необычным: прибор зарегистрировал яркую линию на длине волны около 1,6 микрометра, но никакие другие линии рядом не нашли. Сигнал повторился в разных сериях наблюдений, так что объяснить его случайным сбоем сложно.

Четыре возможных объяснения

Среди версий — далекая галактика ранней Вселенной, более близкая галактика, сверхновая или черная дыра, разрушающая звезду. Однако каждая гипотеза имеет проблемы: в частности, сигнал должен был оставить дополнительные признаки или быть заметным на предыдущих снимках.

Одна линия не позволяет уверенно установить расстояние до источника: расширение Вселенной изменяет длину волны света, а без дополнительных признаков сложно понять, какой процесс его создал.

Чтобы разгадать загадку, нужны новые, более чувствительные наблюдения. Они могут помочь найти другие линии излучения и определить расстояние и природу источника. Исследование опубликовали в The Astrophysical Journal.

Напомним, ранее портал "Комментарии " писал, что в космосе нашли место, где может зародиться инопланетная жизнь



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Источник: https://www.sciencealert.com/astronomers-have-detected-a-mysterious-signal-coming-from-empty-space-nobody-knows-what-it-is
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