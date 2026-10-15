Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил что-то странное в космосе: сигнал повторился, но источник не виден

Астрономы обнаружили загадочный сигнал в небольшом участке неба, исследовавшемся в течение десятилетий. Его зафиксировал космический телескоп "Джеймс Уэбб" дважды – во время наблюдений с промежутком в 88 дней. Однако на предыдущих изображениях этой области ни одного соответствующего объекта не было видно.

Иллюстрация планетарной туманности напоминает о загадочных процессах во Вселенной, которые астрономы исследуют с помощью космических телескопов. Фото: NASA/ESA





Как искали неизвестные объекты

Исследователи под руководством астрофизика Мейсона Губерти проверяли, можно ли с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона находить объекты, не замеченные во время обычных наблюдений. Вместо наведения прибора на известные цели команда открыла почти все его микрозатворы и искала характерные линии излучения.

Большинство сигналов удалось связать с дальними галактиками. Однако седьмой случай оказался необычным: прибор зарегистрировал яркую линию на длине волны около 1,6 микрометра, но никакие другие линии рядом не нашли. Сигнал повторился в разных сериях наблюдений, так что объяснить его случайным сбоем сложно.

Четыре возможных объяснения

Среди версий — далекая галактика ранней Вселенной, более близкая галактика, сверхновая или черная дыра, разрушающая звезду. Однако каждая гипотеза имеет проблемы: в частности, сигнал должен был оставить дополнительные признаки или быть заметным на предыдущих снимках.

Одна линия не позволяет уверенно установить расстояние до источника: расширение Вселенной изменяет длину волны света, а без дополнительных признаков сложно понять, какой процесс его создал.

Чтобы разгадать загадку, нужны новые, более чувствительные наблюдения. Они могут помочь найти другие линии излучения и определить расстояние и природу источника. Исследование опубликовали в The Astrophysical Journal.

Напомним, ранее портал "Комментарии " писал, что в космосе нашли место, где может зародиться инопланетная жизнь