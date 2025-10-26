Вчений попереджає що атака "потенційно ворожої інопланетної загрози" може статися за кілька днів

Відкритий у липні цього року загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS привертає увагу науковців та ЗМІ. Частина вчених вважає його рідкісною кометою, тоді як інші "потенційно ворожим інопланетним об’єктом". За словами гарвардського астрофізика Аві Лоеба, цей космічний гість може здійснити незвичайний маневр поблизу Сонця вже 29 жовтня, і саме тоді стане зрозуміло, чи має він природне походження.

Що відомо про 3I/ATLAS - це міжзоряна комета чи інопланетний корабель

Комета 3I/ATLAS — лише третій зафіксований в історії міжзоряний об’єкт після 1I/Оумуамуа (2017) та 2I/Borisov (2019). Вона рухається з-за меж Сонячної системи та, за попередніми даними, має аномальні характеристики, що й породило хвилю теорій змов та припущень.

З середини жовтня комета перебуває за Сонцем і тимчасово невидима із Землі. Як вважає професор Лоеб, саме цей момент може стати вирішальним, якщо об’єкт здійснить маневр, який не під силу звичайній кометі. Науковець припускає, що, якщо об’єкт має штучне походження, він може здійснити "маневр Оберта", тобто використати гравітацію Сонця, щоб змінити напрямок руху і наблизитися до Землі.

"Материнський корабель, який запускає міні-зонди, міг би сповільнитися в перигелії, використовуючи гравітаційну допомогу Сонця для перехоплення Землі", — пояснює Лоеб.

Фізик оцінює сценарій, що 3I/ATLAS є космічним кораблем у 30-40%. За словами Лоеба, цей момент міг стати "чорним лебедем", тобто малоймовірним, але потенційно катастрофічним моментом для людства.

Не всі астрономи поділяють гіпотези Лоеба. Провідний науковець NASA з питань Сонячної системи Том Стетлер заявив, що 3I/ATLAS демонструє типові ознаки комети і не схожа на космічний корабель прибульців.

"Вона виглядає як комета, поводиться як комета і дуже схожа на ті, які ми вже бачили. Є певні особливості, але все вказує на природне походження", — стверджує Стетлер.

За словами Стетлера, найближчі спостереження під час перигелію 29 жовтня дозволять остаточно підтвердити природу об’єкта.

