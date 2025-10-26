Ученый предупреждает, что атака "потенциально враждебной инопланетной угрозы" может произойти через несколько дней

Открытый в июле этого года загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS привлекает внимание ученых и СМИ. Часть ученых считает его редкой кометой, в то время как другие "потенциально враждебным инопланетным объектом". По словам гарвардского астрофизика Ави Лоэба, этот космический гость может совершить необычный маневр близ Солнца уже 29 октября, и именно тогда станет понятно, имеет ли он естественное происхождение.

Что известно о 3I/ATLAS – это межзвездная комета или инопланетный корабль

Комета 3I/ATLAS – только третий зафиксированный в истории межзвездный объект после 1I/Оумуамуа (2017) и 2I/Borisov (2019). Она движется из-за пределов Солнечной системы и, по предварительным данным, имеет аномальные характеристики, что породило волну теорий заговоров и предположений.

С середины октября комета находится за Солнцем и временно невидима с Земли. Как считает профессор Лоэб, именно этот момент может стать решающим, если объект совершит маневр, не под силу обычной комете. Ученый предполагает, что если объект имеет искусственное происхождение, он может совершить "маневр Оберта", то есть использовать гравитацию Солнца, чтобы изменить направление движения и приблизиться к Земле.

"Материнский корабль, запускающий мини-зонды, мог бы замедлиться в перигелии, используя гравитационную помощь Солнца для перехвата Земли", — объясняет Лоэб.

Физик оценивает сценарий, что 3I/ATLAS является космическим кораблем в 30-40%. По словам Лоэба, этот момент мог стать "черным лебедем", то есть маловероятным, но потенциально катастрофическим моментом для человечества.

Не все астрономы разделяют гипотезы Лоэба. Ведущий ученый NASA по Солнечной системе Том Стэтлер заявил, что 3I/ATLAS демонстрирует типичные признаки кометы и не похожа на космический корабль пришельцев.

"Она выглядит как комета, ведет себя как комета и очень похожа на те, которые мы уже видели. Есть определенные особенности, но все указывает на природное происхождение", — утверждает Стетлер.

По словам Стетлера, ближайшие наблюдения во время перигелия 29 октября позволят окончательно подтвердить природу объекта.

