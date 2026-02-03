Вчені знайшли планету, надзвичайно схожу на Землю: вона може бути придатна для життя

Астрономи повідомили про відкриття нової екзопланети, яка за ключовими параметрами нагадує Землю і потенційно може бути придатною для життя. Йдеться про планету HD 137010 b, розташовану приблизно за 146 світлових років від нашої Сонячної системи.

Екзопланета HD 137010 b. Фото: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Знайдена планета має майже земні розміри. За оцінками, вона лише на 6% більша за Землю і обертається навколо зірки, схожої на Сонце. За словами дослідників, імовірність того, що HD 137010 b перебуває в так званій зоні життя, становить близько 50%. Це означає, що умови на її поверхні можуть дозволяти існування води, що є ключової передумови для виникнення життя.

Відкриття стало можливим завдяки повторному аналізу даних космічного телескопа NASA Kepler, зібраних ще у 2017 році. У дослідженні брали участь науковці з Австралії, Великої Британії, США та Данії. За словами співавторки роботи, докторки Челсі Хуанг з Університету Південного Квінсленду, крім розмірів та близькості до своєї зірки планета має рік, дуже схожий на земний. На HD 137010 b він триває близько 355 днів.

Екзопланета HD 137010 b, Земля та Марс. Фото: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Однак науковці закликають не робити передчасних висновків. Хоч планета і подібна за багатьма показниками до Землі, орієнтовна температура на поверхні HD 137010 b становить мінус 70 градусів Цельсія, що робить її радше схожою на Марс.

Як вказує астрофізикиня з Університету Свінберна докторка Сара Вебб, це може бути "чимсь, що називається суперснігова куля. По суті, великий крижаний світ, який потенційно містить багато води, але значна її частина замерзла".

Попри близькість за космічними мірками, дістатися до цієї планети людству поки що нереально. За нинішніх технологій подорож тривала б десятки тисяч років. Проте відкриття HD 137010 b дає вченим нову надію краще зрозуміти, наскільки поширеними можуть бути світи, подібні до Землі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені попередили, що планета Земля буде знищена раніше, ніж очікувалося.

Також "Коментарі" писали, що авторитетна вчена назвала дату до якої люди знайдуть інопланетян.