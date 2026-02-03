Ученые обнаружили планету, чрезвычайно похожую на Землю: она может быть пригодна для жизни

Астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты, по ключевым параметрам напоминающей Землю и потенциально может быть пригодной для жизни. Речь идет о планете HD 137010 b, расположенной примерно в 146 световых годах от нашей Солнечной системы.

Экзопланета HD 137010 b. Фото: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Обнаруженная планета имеет почти земные размеры. По оценкам, она лишь на 6% больше Земли и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. По словам исследователей, вероятность того, что HD 137010 b находится в так называемой зоне жизни, составляет около 50%. Это означает, что условия на ее поверхности могут позволять существование воды, являющейся ключевой предпосылкой для возникновения жизни.

Открытие стало возможным благодаря повторному анализу данных космического телескопа NASA Kepler, собранных еще в 2017 году. В исследовании принимали участие ученые из Австралии, Великобритании, США и Дании. По словам соавторки работы, доктора Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда, кроме размеров и близости к своей звезде планета имеет год, очень похожий на земной. На HD 137 010 b он длится около 355 дней.

Экзопланета HD 137010b, Земля и Марс. Фото: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Однако ученые призывают не делать преждевременных выводов. Хотя планета и подобна по многим показателям Земли, ориентировочная температура на поверхности HD 137010 b составляет минус 70 градусов Цельсия, что делает ее скорее похожей на Марс.

Как указывает астрофизик из Университета Свинберна доктор Сара Вебб, это может быть "чем-то, что называется суперснежный шар. По сути, большой ледяной мир, потенциально содержащий много воды, но значительная ее часть замерзла".

Несмотря на близость по космическим меркам, добраться до этой планеты человечеству пока нереально. При нынешних технологиях путешествие длилось бы десятки тысяч лет. Однако открытие HD 137010 b дает ученым новую надежду лучше понять, насколько распространены могут быть миры, подобные Земле.

