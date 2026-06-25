Вчені назвали 5 сценаріїв кінця Всесвіту: все може зникнути будь-якої секунди

Всесвіту близько 13,8 мільярда років, і він досі розширюється. Проте астрономи не можуть точно сказати, чи триватиме цей процес вічно і яким врешті-решт буде кінець для Всесвіту. Відповідь залежить насамперед від природи темної енергії, яка становить близько 70% його енергетичного балансу. Саме вона визначить, чи космос охолоне, стиснеться або розірве сам себе. Зібрали п’ять наукових сценаріїв кінця Всесвіту.

Як може настати кінець Всесвіту. Фото з відкритих джерел

Великий стиск

За сценарієм Великого стиску розширення колись сповільниться й зміниться стисканням. Галактики почнуть зближуватися, температура зростатиме, а вся матерія потенційно повернеться до надщільного стану. Такий варіант можливий, якщо властивості темної енергії зміняться і вона перестане "розштовхувати" простір.

Великий холод

Великий холод, або теплова смерть Всесвіту, передбачає нескінченне розширення. Матерія дедалі більше розсіюватиметься, зореутворення припиниться, а наявна енергія стане непридатною для складних процесів. Це не миттєва катастрофа для Всесвіту, адже мова йде про неймовірно далеке майбутнє, яке набагато довше за життя останніх зірок. Врешті температура космосу наближатиметься до майже абсолютного нуля, а ентропія до максимуму.

Великий відскок

Модель Великого стрибка припускає, що колапс або інший крайній стан не стане остаточним фіналом для Всесвіту. Замість сингулярності Всесвіт може пройти через "відскок" і знову почати розширюватися, тобто породити новий Великий вибух. Хоча циклічні моделі існують у теоретичній космології, однак прямих спостережних доказів такого повторення поки немає.

Великий розрив

Якщо темна енергія з часом посилюватиметься, її відштовхувальна дія буде здатна подолати гравітацію та інші фундаментальні сили. Спершу розпадуться скупчення галактик, потім зоряні системи, планети. Це призведе до ще більшого розсіювання Всесвіту, аж поки зрештою самі атоми не розщеплюються на свої складові. В кінці-кінців тканина самого всесвіту буде розірвана на шматки. Наразі це гіпотетична модель, яка потребує особливого типу темної енергії, існування якої ще не підтверджено.

Вакуумний розпад

Квантова фізика допускає, що наш космічний вакуум може бути не абсолютно стабільним, а лише тимчасовим станом. Якщо десь виникне перехід до стабільнішого "істинного вакууму", його межа поширюватиметься майже зі швидкістю світла, змінюючи закони фізики всередині. Це означає, що воно може перетворитися на щось інше. І якщо це станеться, це означати, що Всесвіт почнеться заново швидше, ніж ми встигнемо усвідомити, що це відбувається. Таким чином, будь-якої секунди весь Всесвіт може просто перестати існувати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили, що після вибуху чорної діри її "уламок" врізався в Землю.

Також "Коментарі" писали про те, яка країна розташована найближче до космосу.