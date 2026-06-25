Ученые назвали 5 сценариев конца Вселенной: все может исчезнуть в любую секунду

Вселенной около 13,8 миллиарда лет, и она до сих пор расширяется. Однако астрономы не могут точно сказать, будет длится ли этот процесс вечно и каким в конце концов будет конец Вселенной. Ответ зависит, прежде всего, от природы темной энергии, которая составляет около 70% ее энергетического баланса. Именно она определит, остынет ли космос, сожмется или разорвет сам себя. Собрали пять научных сценариев конца Вселенной.

Как может прийти конец Вселенной. Фото из открытых источников

Большое сжатие

По сценарию Большого сжатия расширение когда-то замедлится и сменится сжатием. Галактики начнут сближаться, температура будет расти, а вся материя потенциально вернется в сверхплотное состояние. Такой вариант возможен, если свойства темной энергии изменятся и она перестанет расталкивать пространство.

Большой холод

Большой холод или тепловая смерть Вселенной предполагает бесконечное расширение. Материя будет все больше рассеиваться, звездообразование прекратится, а существующая энергия станет непригодной для сложных процессов. Это не мгновенная катастрофа для Вселенной, ведь речь идет о невероятно далеком будущем, которое намного длиннее жизни последних звезд. В конце концов, температура космоса будет приближаться к почти абсолютному нулю, а энтропия к максимуму.

Большой отскок

Модель Большого отскока предполагает, что коллапс или другое крайнее состояние не станет окончательным финалом для Вселенной. Вместо сингулярности Вселенная может пройти через "отскок" и снова начать расширяться, то есть породить новый Большой взрыв. Хотя циклические модели существуют в теоретической космологии, однако прямых наблюдательных доказательств такого повторения пока нет.

Большой разрыв

Если темная энергия будет со временем усиливаться, ее отталкивающее действие будет способно преодолеть гравитацию и другие фундаментальные силы. Сначала распадутся скопления галактик, затем звездные системы, планеты. Это приведет к еще большему рассеянию Вселенной, пока в конце концов сами атомы не расщепляются на свои составляющие. В конце концов ткань самой вселенной будет разорвана в куски. В настоящее время это гипотетическая модель, требующая особого типа темной энергии, существование которой еще не подтверждено.

Вакуумный распад

Квантовая физика допускает, что наш космический вакуум может быть не абсолютно стабильным, а лишь временным состоянием. Если где-нибудь возникнет переход к более стабильному "истинному вакууму", его предел будет распространяться почти со скоростью света, изменяя законы физики внутри. Это означает, что оно может превратиться в нечто иное. И если это произойдет, это означает, что Вселенная начнется заново быстрее, чем мы успеем осознать, что это происходит. Таким образом, в любую секунду вся Вселенная может просто перестать существовать.

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