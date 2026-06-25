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Ученые назвали 5 сценариев конца Вселенной: все может исчезнуть в любую секунду

Мгновенное исчезновение, вечный абсолютный ноль или обширный распад. Астрофизики назвали 5 научных сценариев конца Вселенной

25 июня 2026, 08:07
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Slava Kot

Вселенной около 13,8 миллиарда лет, и она до сих пор расширяется. Однако астрономы не могут точно сказать, будет длится ли этот процесс вечно и каким в конце концов будет конец Вселенной. Ответ зависит, прежде всего, от природы темной энергии, которая составляет около 70% ее энергетического баланса. Именно она определит, остынет ли космос, сожмется или разорвет сам себя. Собрали пять научных сценариев конца Вселенной.

Ученые назвали 5 сценариев конца Вселенной: все может исчезнуть в любую секунду

Как может прийти конец Вселенной. Фото из открытых источников

Большое сжатие

По сценарию Большого сжатия расширение когда-то замедлится и сменится сжатием. Галактики начнут сближаться, температура будет расти, а вся материя потенциально вернется в сверхплотное состояние. Такой вариант возможен, если свойства темной энергии изменятся и она перестанет расталкивать пространство.

Большой холод

Большой холод или тепловая смерть Вселенной предполагает бесконечное расширение. Материя будет все больше рассеиваться, звездообразование прекратится, а существующая энергия станет непригодной для сложных процессов. Это не мгновенная катастрофа для Вселенной, ведь речь идет о невероятно далеком будущем, которое намного длиннее жизни последних звезд. В конце концов, температура космоса будет приближаться к почти абсолютному нулю, а энтропия к максимуму.

Большой отскок

Модель Большого отскока предполагает, что коллапс или другое крайнее состояние не станет окончательным финалом для Вселенной. Вместо сингулярности Вселенная может пройти через "отскок" и снова начать расширяться, то есть породить новый Большой взрыв. Хотя циклические модели существуют в теоретической космологии, однако прямых наблюдательных доказательств такого повторения пока нет.

Большой разрыв

Если темная энергия будет со временем усиливаться, ее отталкивающее действие будет способно преодолеть гравитацию и другие фундаментальные силы. Сначала распадутся скопления галактик, затем звездные системы, планеты. Это приведет к еще большему рассеянию Вселенной, пока в конце концов сами атомы не расщепляются на свои составляющие. В конце концов ткань самой вселенной будет разорвана в куски. В настоящее время это гипотетическая модель, требующая особого типа темной энергии, существование которой еще не подтверждено.

Вакуумный распад

Квантовая физика допускает, что наш космический вакуум может быть не абсолютно стабильным, а лишь временным состоянием. Если где-нибудь возникнет переход к более стабильному "истинному вакууму", его предел будет распространяться почти со скоростью света, изменяя законы физики внутри. Это означает, что оно может превратиться в нечто иное. И если это произойдет, это означает, что Вселенная начнется заново быстрее, чем мы успеем осознать, что это происходит. Таким образом, в любую секунду вся Вселенная может просто перестать существовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили, что после взрыва черной дыры ее "обломок" врезался в Землю.

Также "Комментарии" писали о том, какая страна находится ближе всего к космосу.



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