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У США є таємний план на випадок контакту з інопланетянами: що розкрили науковці

США підготували план дій на випадок підтвердження контакту з позаземним життям.

8 вересня 2026, 21:15
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Slava Kot

У США існує план дій на випадок підтвердження контакту людства з позаземним інтелектом. Про це американським науковцям повідомили представники спецслужб під час зустрічі в офісі директора Національної розвідки США (ODNI).

У США є таємний план на випадок контакту з інопланетянами: що розкрили науковці

У США підготували план на випадок контакту з інопланетянами

Зустріч провели з представниками UAP Science Advisory Council — наукової ради, яка займається дослідженням непізнаних аномальних явищ (UAP) — нова назва для НЛО. Серед її учасників психологиня Дженніс Вільгауер, гарвардський астроном Аві Леб та професор імунології Гаррі Нолан.

Після зустрічі Вільгауер розповіла про її результати у своєму блозі на Substack. За її словами, американська влада справді має напрацьований сценарій на випадок, якщо існування позаземного життя буде підтверджено.

Однак наявність такого плану не означає, що уряд США знає про існування інопланетної цивілізації або очікує на її появу. Вільгауер наголосила, що Вашингтон лише оцінює потенційні наслідки події, яка могла б радикально змінити уявлення людства про Всесвіт.

Деталі документа залишаються невідомими. Не повідомляється і про конкретні обставини, за яких його можуть активувати. За словами психологині, підготовка має стосуватися не лише державних структур, а й усього суспільства. Серед потенційних заходів називають підготовку поліцейських, медиків, учителів, психологів, священнослужителів, рятувальників і представників місцевої влади. Вільгауер вважає, що також можуть знадобитися спеціальні центри, де людям надаватимуть достовірну інформацію та психологічну підтримку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян.

Також "Коментарі" писали, що в США бачили дивне НЛО у вигляді гігантської картоплі.



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Джерело: https://www.bild.de/leben-wissen/wissenschaft/usa-plan-fuer-bestaetigte-nichtmenschliche-intelligenz-6a9e672e240b302c8a83bd29
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