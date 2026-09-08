У США есть тайный план на случай контакта с инопланетянами: что раскрыли ученые

В США существует план действий на случай подтверждения контакта человечества с внеземным интеллектом. Об этом американским ученым сообщили представители спецслужб во время встречи в офисе директора Национальной разведки США (ODNI).

В США подготовили план на случай контакта с инопланетянами

Встреча провели с представителями UAP Science Advisory Council – научного совета, занимающегося исследованием непознанных аномальных явлений (UAP) – новое название для НЛО. Среди ее участников психологи Дженнис Вильгауэр, гарвардский астроном Ави Леб и профессор иммунологии Гарри Нолан.

После встречи Вильгауэр рассказала о ее результатах в своем блоге на Substack. По ее словам, у американских властей действительно есть наработанный сценарий на случай, если существование внеземной жизни будет подтверждено.

Однако наличие такого плана не означает, что правительство США знает о существовании инопланетной цивилизации или ожидает ее появления. Вильгауэр подчеркнула, что Вашингтон лишь оценивает потенциальные последствия события, которое могло бы радикально изменить представление человечества о Вселенной.

Подробности документа остаются неизвестными. Не сообщается и о конкретных обстоятельствах, при которых он может активироваться. По словам психологи, подготовка должна касаться не только государственных структур, но и всего общества. Среди потенциальных мер называют подготовку полицейских, медиков, учителей, психологов, священнослужителей, спасателей и представителей местных властей. Вильгауэр считает, что могут понадобиться специальные центры, где людям будут предоставлять достоверную информацию и психологическую поддержку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на снимке NASA с Луны заметили возможный корабль инопланетян.

Также "Комментарии" писали, что в США видели удивительное НЛО в виде гигантского картофеля.