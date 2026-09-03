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На знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян (ФОТО)

Дослідник НЛО Скотт Ворінг заявив, що на фото NASA з Місяця 1967 року видно 5,5-кілометровий корабель інопланетян.

3 вересня 2026, 19:30
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Slava Kot

На старому знімку поверхні Місяця, зробленому космічним апаратом NASA Lunar Orbiter 3 у 1967 році, дослідник НЛО Скотт Ворінг помітив незвичайний об’єкт. Він стверджує, що на фотографії може бути зображений величезний космічний корабель позаземної цивілізації.

На знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян (ФОТО)

Скотт Ворінг заявив, що це зображення зафіксувало щось набагато більш надзвичайне, ніж місячний пейзаж

Lunar Orbiter 3 фотографував Місяць напередодні висадки американських астронавтів у 1967 році, щоб допомогти NASA визначити потенційні місця для майбутніх місій. Саме на одному з таких кадрів Ворінг звернув увагу на об’єкт, який, за його оцінкою, нібито розташований над місячною поверхнею.

На знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян (ФОТО) - фото 2

Скотт Ворінг заявив, що на фото NASA з Місяця 1967 року видно корабель інопланетян

Дослідник припустив, що його довжина може становити близько 5,5 кілометра. Для оцінки масштабу Ворінг порівняв об’єкт з кратером Теофіл, діаметр якого становить приблизно 110 кілометрів. На цій основі він зробив висновок, що загадкова структура приблизно у 20 разів менша за кратер.

"Це стовідсотковий доказ того, що інопланетяни спостерігали за людьми ще до того, як ми ступили на Місяць", – стверджує Ворінг.

Дослідник НЛО припустив, що для людей це величезні розміри, але для інопланетян це маленький космічний корабель.

На знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян (ФОТО) - фото 2

На зображенні виділені ділянки над горизонтом, на яких видно НЛО

Попри фото та трактування об'єкта Ворінгом, як можливий корабель інопланетян, інших доказів дослідник НЛО не наводить. NASA також не має підтверджених доказів існування позаземного життя. Водночас науковці не виключають можливості його існування, оскільки Всесвіт містить величезну кількість планет і потенційно придатних для життя середовищ. 

Раніше портал "Коментарі" писали, що у США бачили дивне НЛО у вигляді гігантської картоплі.



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Джерело: https://www.dailymail.com/sciencetech/article-16088075/nasa-moon-photo-extraterrestrial-life.html
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