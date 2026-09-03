На снимке NASA с Луны заметили возможный корабль инопланетян (ФОТО)

На старом снимке поверхности Луны, сделанном космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 3 в 1967 году, исследователь НЛО Скотт Уоринг заметил необычный объект. Он утверждает, что на фотографии может быть запечатлен огромный космический корабль внеземной цивилизации.

Скотт Уоринг заявил, что это изображение зафиксировало нечто гораздо более чрезвычайное, чем лунный пейзаж

Lunar Orbiter 3 фотографировал Луну в преддверии высадки американских астронавтов в 1967 году, чтобы помочь NASA определить потенциальные места для будущих миссий. Именно на одном из таких кадров Уоринг обратил внимание на объект, который, по его оценке, якобы расположен над лунной поверхностью.

Скотт Уоринг заявил, что на фото NASA с Луны 1967 года виден корабль инопланетян

Исследователь предположил, что его протяженность может составлять около 5,5 километра. Для оценки масштаба Уоринг сравнил объект с кратером Теофилом, диаметр которого составляет примерно 110 километров. На этой основе он заключил, что загадочная структура примерно в 20 раз меньше кратера.

"Это стопроцентное доказательство того, что инопланетяне наблюдали за людьми еще до того, как мы ступили на Луну", – утверждает Уоринг.

Исследователь НЛО предположил, что для людей это большие размеры, но для инопланетян это небольшой космический корабль.

На изображении выделены участки над горизонтом, на которых видны НЛО

Несмотря на фото и трактовку объекта Уорингом как возможный корабль инопланетян, других доказательств исследователь НЛО не приводит. У NASA также нет подтвержденных доказательств существования внеземной жизни. В то же время, ученые не исключают возможности его существования, поскольку Вселенная содержит огромное количество планет и потенциально пригодных для жизни сред.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в США видели удивительное НЛО в виде гигантского картофеля.