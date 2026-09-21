Снупі та NASA: як знаменитий пес став символом космічних польотів

Мало хто сприймає Снупі не просто як героя коміксів, а як частину історії освоєння космосу. Однак у знаменитого пса справді є давній зв'язок із NASA, який почався ще під час програми Apollo. Згодом персонаж став одним із відомих символів космічного агентства.

Жанні Шульц тримає Снупі, який побував у космосі під час місії NASA Artemis I. Фото: NASA / Joel Kowsky

Як Снупі виявився пов'язаним із NASA

Історія почалася у 1960-х роках, коли NASA шукало персонажа для матеріалів, присвячених безпеці космічних польотів. Вибір ліг на Снупі — героя коміксу "Peanuts", створеного Чарльзом Шульцом. У коміксах пес нерідко уявляв себе відважним льотчиком, тому його образ добре підходив для космічної тематики.

Шульц дозволив NASA використовувати Снупі. Його зображення з'явилося на плакатах та інших матеріалах, покликаних нагадувати співробітникам про важливість безпеки. Незабаром персонаж став асоціюватися з відповідальністю, уважністю та успіхом космічних місій.

Особливо відомим цей зв'язок став завдяки місії Apollo 10, яка відбулася у травні 1969 року. Вона мала перевірити основні процедури перед першою висадкою людей на Місяць. Місячний модуль отримав назву Snoopy, а командний модуль – Charlie Brown, на честь іншого героя "Peanuts".

Навіщо Снупі відправляли до космосу

Назва місячного модуля була своєрідною грою слів. Під час місії він мав наблизитися до місячної поверхні та оглянути район майбутньої посадки Apollo 11, тобто буквально "snoop around" — розвідати чи озирнутися.

Але Снупі не зник із історії NASA після Apollo. Агентство заснувало нагороду Silver Snoopy, яку вручають співробітникам та підрядникам за внесок у безпеку польотів та успіх космічних програм. Нагорода є срібним значком із зображенням знаменитого пса, а сам символ мав побувати в космосі.

У XXI столітті зв'язок Снупі з NASA продовжився. Під час місії Artemis I у 2022 році плюшева версія персонажа знаходилася на борту корабля Orion, який вирушив до Місяця. Таким чином, герой старого коміксу виявився пов'язаний відразу з двома найважливішими етапами місячної програми NASA – Apollo та Artemis.

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