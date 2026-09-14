Земля не уникальна: ученые опровергли главный космический миф

Земля могла сформироваться не в результате какого-либо уникального и особого стечения обстоятельств. К такому выводу ученых подтолкнули более 1000 компьютерных симуляций формирования планет, в которых исследователи не задавали заранее конечную структуру Солнечной системы. Результаты представил планетолог Гавайского университета в Маноа Надере Хагигипур на конференции Origins 2026 в Париже. Его команда попыталась смоделировать поздние этапы формирования планет земного типа, начиная с разных случайных наборов планетозималей и планетарных эмбрионов.

Земля. Фото: Unsplash

По словам Хагигипура, предыдущие модели были в значительной степени ограничены, поскольку исследователи пытались воспроизвести уже известную им Солнечную систему. Новый подход предполагал другой путь, ведь моделирование стартовало из разных начальных условий, а дальнейшую эволюцию определяли законы физики. Это важно, поскольку ученые не знают точно, как именно были распределены объекты разного размера в начальном протопланетном диске Солнца.

"Нам пришлось вернуться к началу и начать с нуля, позволив физике формирования планет одержать верх и вести нас вперед", — пояснил Хагигипур.

Одним из ключевых результатов стало то, что планета земного типа на расстоянии примерно одной астрономической единицы, то есть на орбите, похожей на земную, неоднократно возникала естественным путем в ходе симуляций.

Исследователи также получали аналоги других планет. Венера появлялась примерно в 28% случаев и могла оказываться на орбите, иногда соответствовавшей зоне жизни, а иногда была немного за ее пределами. Небольшой аналог Марса также неоднократно формировался вблизи его нынешней орбиты.

"Нет никаких оснований полагать, что наша Земля – это случайность", — добавил Хагигипур.

Заметим, что результаты не доказывают существование жизни вне Земли. Однако они могут изменить представление о том, насколько редки условия для появления планет, подобных нашей. Если землеобразные миры естественным образом формируются вокруг звезд, похожих на Солнце, то потенциально пригодные для жизни планеты могут быть более распространенными, чем считалось.

Хагигипур отмечает, что непосредственно обнаружить жизнь на другой планете пока очень сложно. Однако такие модели помогают понять, как формируются планеты земного типа и какие физические процессы могут сделать их пригодными для жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили 6 таинственных структур под поверхностью Земли. Это могут быть элементы другой планеты.