Земля не унікальна: вчені спростували головний космічний міф

Земля могла сформуватися не внаслідок якогось унікального та особливого збігу обставин. До такого висновку вчених підштовхнули понад 1000 комп’ютерних симуляцій формування планет, у яких дослідники не задавали наперед кінцеву структуру Сонячної системи. Результати представив планетолог Гавайського університету в Маноа Надер Хагігіпур на конференції Origins 2026 у Парижі. Його команда спробувала змоделювати пізні етапи формування планет земного типу, починаючи з різних випадкових наборів планетозималей та планетарних ембріонів.

Земля. Фото: Unsplash

За словами Хагігіпура, попередні моделі значною мірою мали обмеження, оскільки дослідники намагалися відтворити вже відому їм Сонячну систему. Новий підхід передбачав інший шлях, адже моделювання стартувало з різних початкових умов, а подальшу еволюцію визначали закони фізики. Це важливо, оскільки вчені не знають точно, як саме були розподілені об’єкти різного розміру в початковому протопланетному диску Сонця.

"Нам довелося повернутися до початку та почати з нуля, дозволивши фізиці формування планет взяти гору та вести нас вперед", — пояснив Хагігіпур.

Одним з ключових результатів стало те, що планета земного типу на відстані приблизно однієї астрономічної одиниці, тобто на орбіті, подібній до земної, неодноразово виникала природним шляхом у ході симуляцій.

Дослідники також отримували аналоги інших планет. Венера з’являлася приблизно у 28% випадків і могла опинятися на орбіті, яка іноді відповідала зоні життя, а іноді була трохи за її межами. Невеликий аналог Марса також неодноразово формувався поблизу його нинішньої орбіти.

"Немає жодних підстав вважати, що наша Земля — це випадковість", — додав Хагігіпур.

Зауважимо, що результати не доводять існування життя за межами Землі. Однак вони можуть змінити уявлення про те, наскільки рідкісними є умови для появи планет, подібних до нашої. Якщо землеподібні світи природним чином формуються навколо зір, схожих на Сонце, то потенційно придатні для життя планети можуть бути поширенішими, ніж вважалося.

Хагігіпур наголошує, що безпосередньо виявити життя на іншій планеті поки надзвичайно складно. Однак такі моделі допомагають зрозуміти, як формуються планети земного типу та які фізичні процеси можуть зробити їх придатними для життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені знайшли 6 таємничих структур під поверхнею Землі. Це можуть буду елементи іншої планети.