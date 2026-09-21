Снупи и NASA: как знаменитый пес стал символом космических полетов

Мало кто воспринимает Снупи не просто как героя комиксов, а как часть истории освоения космоса. Однако у знаменитого пса действительно есть давняя связь с NASA, которая началась еще во время программы Apollo. Со временем персонаж стал одним из узнаваемых символов космического агентства.

Жанни Шульц держит Снупи, который побывал в космосе во время миссии NASA Artemis I. Фото: NASA / Joel Kowsky

Как Снупи оказался связан с NASA

История началась в 1960-х годах, когда NASA искало персонажа для материалов, посвященных безопасности космических полетов. Выбор пал на Снупи — героя комикса "Peanuts", созданного Чарльзом Шульцем. В самих комиксах пес нередко представлял себя отважным летчиком, поэтому его образ хорошо подходил для космической тематики.

Шульц разрешил NASA использовать Снупи. Его изображение появилось на плакатах и других материалах, призванных напоминать сотрудникам о важности безопасности. Вскоре персонаж стал ассоциироваться с ответственностью, внимательностью и успехом космических миссий.

Особенно известной эта связь стала благодаря миссии Apollo 10, которая состоялась в мае 1969 года. Она должна была проверить основные процедуры перед первой высадкой людей на Луну. Лунный модуль получил название Snoopy, а командный модуль — Charlie Brown, в честь другого героя "Peanuts".

Зачем Снупи отправляли в космос

Название лунного модуля было своеобразной игрой слов. Во время миссии он должен был приблизиться к лунной поверхности и осмотреть район будущей посадки Apollo 11, то есть буквально "snoop around" — разведать или осмотреться.

Но Снупи не исчез из истории NASA после Apollo. Агентство учредило награду Silver Snoopy, которую вручают сотрудникам и подрядчикам за вклад в безопасность полетов и успех космических программ. Награда представляет собой серебряный значок с изображением знаменитого пса, а сам символ должен был побывать в космосе.

В XXI веке связь Снупи с NASA продолжилась. Во время миссии Artemis I в 2022 году плюшевая версия персонажа находилась на борту корабля Orion, который отправился к Луне. Таким образом, герой старого комикса оказался связан сразу с двумя важнейшими этапами лунной программы NASA — Apollo и Artemis.

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