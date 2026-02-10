Відбудеться парад одразу шести планет: коли і як побачити рідкісне космічне явище

Наприкінці лютого на вечірньому небі можна буде спостерігати одразу шість планет Сонячної системи. Це рідкісне астрономічне явище називають "парадом планет". Йдеться про Меркурій, Венеру, Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун, які з’являться в одному секторі неба 28 лютого, невдовзі після заходу Сонця.

Парад планет. Фото: freepik

Планетарний парад — це не ідеальне шикування в одну лінію, а оптичний ефект, коли з точки зору Землі планети здаються розташованими майже на одній уявній прямій. Саме таке явище й очікується наприкінці місяця.

Однак астрономи зауважують, що побачити всі шість планет одночасно буде непросто. Чотири з них, а саме Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун, перебуватимуть дуже низько над горизонтом і з’являться у яскравих сутінках. Найближче до горизонту будуть Меркурій і Венера, трохи вище Сатурн і Нептун. Уран і Юпітер розташуються значно вище на небі, що дає більше шансів для спостереження.

Астрономи радять заздалегідь підготуватися, знайти місце з відкритим західним горизонтом, дочекатися приблизно 30 хвилин після заходу Сонця та подбати про оптику. Бінокль значно підвищить шанси, а телескоп буде необхідним для спостереження Нептуна і Урана.

Найпомітнішим в нічному небі під час параду планет 28 лютого буде Юпітер. Його легко можна буде впізнати навіть неозброєним оком.

Астрономи пояснюють, що у реальних умовах побачити всі шість планет буде складно, але навіть спостереження трьох або чотирьох з них стане яскравою подією для любителів нічного неба.

