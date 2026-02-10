Состоится парад сразу шести планет: когда и как увидеть редкое космическое явление

В конце февраля на вечернем небе можно будет наблюдать сразу шесть планет Солнечной системы. Это редкое астрономическое явление называют "парадом планет". Речь идет о Меркурии, Венере, Сатурне, Юпитере, Уране и Нептуне, которые появятся в одном секторе неба 28 февраля, вскоре после захода Солнца.

Парад планет. Фото: freepik

Планетарный парад – это не идеальное построение в одну линию, а оптический эффект, когда с точки зрения Земли планеты кажутся расположенными почти на одной воображаемой прямой. Именно такое явление и ожидается в конце месяца.

Однако астрономы отмечают, что увидеть все шесть планет одновременно будет непросто. Четыре из них, а именно Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун, будут очень низко над горизонтом и появятся в ярких сумерках. Ближе к горизонту будут Меркурий и Венера, чуть выше Сатурн и Нептун. Уран и Юпитер разместятся гораздо выше на небе, что дает больше шансов для наблюдения.

Астрономы советуют заранее подготовиться, найти место с открытым западным горизонтом, дождаться примерно 30 минут после захода Солнца и позаботиться об оптике. Бинокль значительно повысит шансы, а телескоп будет необходим для наблюдения Нептуна и Урана.

Самым броским в ночном небе во время парада планет 28 февраля будет Юпитер. Его легко можно узнать даже невооруженным глазом.

Астрономы объясняют, что в реальных условиях увидеть все шесть планет будет сложно, но даже наблюдение трех или четырех из них станет ярким событием любителей ночного неба.

