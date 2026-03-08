NASA опублікувало заяву щодо зіткнення астероїда "вбивці міст" з Місяцем

NASA оприлюднило нові дані щодо навколоземного астероїда 2024 YR4, який раніше викликав занепокоєння через потенційну можливість зіткнення з Місяцем. За оновленими розрахунками, космічний об’єкт не становить загрози і, ймовірно, безпечно пролетить повз природний супутник Землі у 2032 році.

У NASA повідомили про маршрут астероїда 2024 YR4. Фото з відкритих джерел

Попередні моделі показували можливості зіткнення астероїда 2024 YR4 з Землею або Місяцем, що привернуло увагу науковців. Проте нові спостереження, отримані за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, дозволили значно точніше визначити орбіту астероїда. Фахівці Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA підтвердили, що 22 грудня 2032 року астероїд не вдариться об Землю та пройде приблизно за 21 200 км над поверхнею Місяця. Наразі вчені оцінюють ймовірність удару об Місяць приблизно у 4,3%.

Астероїд 2024 YR4 було відкрито наприкінці 2024 року системою раннього виявлення ATLAS у Чилі. Його діаметр оцінюється приблизно у 53-67 метрів, що можна порівняти з висотою 15-поверхового будинку. Якби такий об’єкт впав на Землю, він міг би знищити велике місто, через що подібні астероїди іноді називають "вбивцями міст".

За словами професора астрономії Даремського університету Мартіна Ворда, оцінки ризику зіткнення змінюються в міру накопичення нових спостережень. Чим більше даних отримують астрономи, тим точніше вони можуть передбачити майбутню траєкторію космічних тіл.

"Уявіть собі це як коло на небі набагато більше, ніж сам астероїд. Напрямок майбутнього руху плюс положення Землі можуть вивести будь-яку лінію з кола в бік Землі. За прогнозами, більшість ліній промахнуться, але деякі влучать", — пояснює професор Ворд.

Астроном Даррен Баскілл з Університету Сассекса пояснює, що прогнозування руху астероїдів у космосі складне через величезні відстані та численні гравітаційні фактори. Навіть невелика похибка в розрахунках може змінити прогноз на тисячі кілометрів. Саме тому оцінки небезпеки постійно уточнюються.

