NASA опубликовало заявление по поводу столкновения астероида "убийцы городов" с Луной

NASA обнародовало новые данные относительно околоземного астероида 2024 YR4, ранее вызывавшего беспокойство из-за потенциальной возможности столкновения с Луной. По обновленным расчетам, космический объект не представляет угрозы и, вероятно, безопасно пролетит мимо природного спутника Земли в 2032 году.

В NASA сообщили о маршруте астероида 2024 года YR4. Фото из открытых источников

Предыдущие модели показывали возможности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей или Луной, что привлекло внимание ученых. Тем не менее, новые наблюдения, полученные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, позволили значительно точнее определить орбиту астероида. Специалисты Центра исследования околоземных объектов NASA подтвердили, что 22 декабря 2032 года астероид не ударится о Землю и пройдет примерно в 21 200 км над поверхностью Луны. Ученые оценивают вероятность удара о Луну примерно в 4,3%.

Астероид 2024 YR4 был открыт в конце 2024 года системой раннего обнаружения ATLAS в Чили. Его диаметр оценивается примерно в 53-67 метров, что сравнимо с высотой 15-этажного дома. Если бы такой объект упал на Землю, он мог бы уничтожить большой город, поэтому подобные астероиды иногда называют "убийцами городов".

По словам профессора астрономии Даремского университета Мартина Уорда, оценки риска столкновения изменяются по мере накопления новых наблюдений. Чем больше данных получают астрономы, тем точнее они могут предсказать будущую траекторию космических тел.

"Представьте себе это как круг на небе гораздо больше, чем сам астероид. Направление будущего движения плюс положение Земли могут вывести любую линию из круга в сторону Земли. По прогнозам, большинство линий промахнутся, но некоторые попадут", — объясняет профессор Ворд.

Астроном Даррен Баскилл из Университета Сассекса объясняет, что прогнозирование движения астероидов в космосе сложно из-за огромных расстояний и многочисленных гравитационных факторов. Даже небольшая погрешность в расчетах может изменить прогноз на тысячи километров. Вот почему оценки опасности постоянно уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о крупнейших метеоритных кратеров Украины.

Также "Комментарии" писали, что ученые создали астероид, который может уничтожить человечество.