Над Україною зійде найбільший супермісяць року: коли спостерігати рідкісне явище

Вже цього тижня українці зможуть побачити найбільший і найяскравіший Місяць 2025 року. У вівторок, 5 листопада о 15:19 за київським часом, на небі з’явиться Бобровий Супермісяць — це буде найближчий повний Місяць до Землі за останні шість років.

Різниця між звичайним повним місяцем та супер місяцем. Фото з відкритих джерел

За даними AstroPixels, Місяць наблизиться до нашої планети на відстань 356 980 км — це найближче зближення з лютого 2019 року. Через таку малу відстань він виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж звичайна повня.

Листопадову повню традиційно називають Бобровим Місяцем, адже у цей час бобри в Північній Америці будують зимові греблі, користуючись яскравим світлом Місяця. Інші народні назви також передбачають Морозний, Сніговий або Торговий Місяць.

Місяць рухається навколо Землі по еліптичній орбіті, тому його відстань до нашої планети постійно змінюється. Коли повня збігається з моментом максимального наближення — перигеєм, виникає супермісяць.

Вчені пояснюють, що ефект "величезного Місяця" зумовлений не лише фізичним наближенням, а й так званою ілюзією Місяця. Коли він піднімається над горизонтом поруч із будівлями чи деревами, людський мозок сприймає його більшим, ніж є насправді.

Хоча повня настане 5 листопада, найефектніше спостерігати супермісяць буде ввечері 6 листопада, коли він зійде над східним горизонтом після заходу Сонця. Тоді Місяць буде видно в сузір’ї Тельця, поруч із зоряним скупченням Плеяд.

Боброва повня — одинадцята з дванадцяти цього року. Три з них стали супермісяцями, але саме листопадова буде найбільша. Наступний і останній у 2025 році супермісяць очікується 4 грудня.

